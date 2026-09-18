Era a notícia que esta região esperava: Mercadona vai abrir nova loja e está a contratar

A Mercadona vai abrir uma nova loja em janeiro de 2027. O supermercado ainda não abriu portas, mas o processo de recrutamento já arrancou, com a empresa à procura de operadores de supermercado.

A nova loja faz parte do plano de expansão da cadeia espanhola em Portugal. Atualmente, a Mercadona conta com mais de 75 lojas e cerca de 7.500 trabalhadores no país.

O supermercado, que vai abrir em Palhais, na Charneca de Caparica, tem disponíveis vagas para operadores de supermercado a tempo inteiro, com 40 horas semanais. Segundo a empresa, o vencimento anual bruto começa nos 15.293 euros, podendo chegar aos 20.915 euros com a progressão.

Há também oportunidades para quem procura horários de menor duração. A empresa disponibiliza contratos de 20 horas semanais, distribuídas por cinco dias e com turnos rotativos. Nestes casos, a remuneração anual bruta começa nos 7.646 euros e pode chegar aos 10.457 euros.

Existe ainda uma opção de 15 horas semanais, destinada a trabalho aos sábados e domingos. A remuneração começa nos 5.734 euros brutos anuais e pode atingir os 7.843 euros, segundo os valores divulgados pela empresa.

De acordo com a Mercadona, os contratos são efetivos desde o primeiro dia. A empresa indica ainda que os trabalhadores têm direito a formação remunerada, horários conhecidos com um mês de antecedência e até 29 dias de férias por ano, além dos subsídios previstos para alimentação, domingos e feriados.

A empresa refere também a existência de um prémio anual associado ao desempenho. A partir do primeiro ano civil completo, corresponde a um salário extra e, a partir dos quatro anos de antiguidade, a dois salários extra.

Como candidatar-se

Os interessados podem consultar as vagas e apresentar a candidatura através da página de recrutamento da Mercadona.