O cabelo pintado está a ficar baço? Este produto da Mercadona reaviva a cor em poucos minutos

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Quem pinta o cabelo sabe que, com o passar das lavagens, a cor pode começar a perder intensidade e o cabelo ficar com um aspeto mais baço. Nessa altura, nem sempre é necessário voltar a fazer uma coloração permanente.

Uma alternativa pode estar numa máscara com cor, como a Color Mask, à venda na Mercadona. A ideia é simples: ajudar a recuperar a intensidade da cor entre colorações, sem substituir a tinta habitual.

Ao contrário de uma coloração permanente, a máscara deposita pigmentos à superfície do cabelo. Estes vão desaparecendo progressivamente com as lavagens, pelo que o efeito não é permanente.

É, por isso, uma solução pensada para aqueles momentos em que a cor ainda está presente, mas já não tem a mesma intensidade de quando o cabelo foi pintado. Pode ajudar a devolver luminosidade e a melhorar o aspeto geral da cor, sem ser necessário voltar imediatamente a aplicar tinta.

Atua em apenas alguns minutos

Uma das vantagens deste tipo de produto é precisamente a rapidez. Segundo a informação da Mercadona, a Color Mask atua entre três e cinco minutos, antes de ser enxaguada.

Está disponível em várias tonalidades e, para conseguir um resultado mais natural, a recomendação da marca é escolher uma cor próxima daquela que o cabelo já tem, seja ela natural ou pintada.

É importante, no entanto, não confundir a máscara com uma tinta. A Color Mask não serve para clarear o cabelo nem para mudar permanentemente a cor. Também não está indicada para cobrir cabelos brancos.

A sua função é outra: servir como um pequeno reforço de cor entre colorações, quando o cabelo começa a perder intensidade.

Além do efeito de cor, a marca atribui à máscara propriedades de nutrição, hidratação e condicionamento, ajudando também a deixar o cabelo com mais luminosidade.

Assim, para quem acabou de pintar o cabelo e quer prolongar o aspeto intenso da cor durante mais algum tempo, esta pode ser uma alternativa simples a voltar imediatamente à coloração permanente.