DECO testou condicionadores de cabelo. E a escolha acertada e mais barata está na Mercadona

A maioria das pessoas com cabelo mais longo não dispensa a utilização de condicionador a seguir ao champô, tanto pelo resultado mais sedoso como pela facilidade em desembaraçar no momento de pentear. As opções no mercado de amaciador de cabelo são muitas e têm preços muito díspares. Mas, como já verificámos em vários testes realizados pela Defesa do Consumidor (DECO) nem sempre os preços baixos são sinónimo de falta qualidade e vice-versa.

Num estudo a 20 condicionadores à venda em Portugal realizado em novembro passado, a DECO concluiu que o melhor produto do teste no que diz respeito a qualidade é o Pantene Nutri-Plex Cuidado Clássico (84 pontos no teste de qualidade). A Defesa do Consumidor encontrou este produto a um preço mínimo de 2,99 euros numa bisnaga de 180 ml, ou seja, 3,43 euros por 200 ml.

O valor do Pantene é bem diferente do condicionar que a DECO considerou ser “a escolha acertada” e que está no seu site com o selo de “a nossa recomendação”, com uma pontuação de 78 no teste de qualidade.

Trata-se do Deliplus Acondicionador Family, da Mercadona, que é vendido numa garrafa com dispensador na quantidade de 1 litro. Ora, neste caso, e tendo em conta que esta embalagem familiar custa apenas 1,85 euros, o produto custa 0,37 euros por 200 ml, ou seja, é quase 10 vezes mais barato do que o produto melhor do teste.

O teste incidiu sobre os produtos que se eliminam após atuarem no cabelo uns minutos, esclarece a DECO. Ao optar pelo condicionador da Mercadona fica a poupar 27 euros, por 200 ml, face ao produto mais caro do teste.

Facilidade em pentear, aspeto, brilho, consistência, aroma e facilidade em espalhar e em enxaguar foram alguns dos critérios analisados.

A DECO aproveita este estudo para deixar recomendações sobre o uso de amaciador de cabelo: