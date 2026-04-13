Mercadona abre nova loja em Portugal nesta semana

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A Mercadona abre nesta quinta-feira, 16 de abril, uma nova loja em território português. Desta vez, o novo espaço vai nascer na Alameda Pêro da Covilhã, 68, inserido no City Center Covilhã, sendo uma estreia para o distrito de Castelo Branco.

A loja contará com uma área de vendas de cerca de 1.900 m², com corredores amplos para uma experiência de compra confortável e as secções habituais: Charcutaria, Peixaria, Pastelaria e Padaria, Perfumaria, Talho, Frutas e Legumes e Pronto a Comer.

Este novo espaço permitiu criar cerca de 65 novos postos de trabalho, como anunciou a empresa espanhola, com contratos sem termo desde o primeiro dia, contribuindo assim para a criação de emprego local.

Mercadona já chegou também a Viseu

A Mercadona abriu também na semana passada na Estrada Nacional 229, em Viseu, a sua segunda loja destedistrito.

Este espaço permitiu criar também cerca de 75 novos postos de trabalho, estáveis e de qualidade, com contratos sem termo desde o primeiro dia, contribuindo assim para a criação de emprego local.

A loja contará com uma área de vendas de cerca de 1.900 m², com corredores amplos para uma experiência de compra confortável e as secções habituais: Charcutaria, Peixaria, Pastelaria e Padaria, Perfumaria, Talho, Frutas e Legumes e Pronto a Comer.