Toda a gente anda a usar este desinfetante de roupa da Mercadona - e não é por acaso

São da Primark, mas parecem caros: os lençóis e capas de edredão do momento

Chamar a vibe mediterrânica para casa com a Primark

Escolhermos o produto ideal para desinfetar as nossas roupas é sempre um desafio, sobretudo quando se está na secção dos detergentes do supermercado. A tendência é optarmos pelo mais cheiroso, mas é importante olhar também para os benefícios que o produto oferece para além do aroma.

Foi precisamente isso que encontrámos num produto bastante utilizado por muitas pessoas e que foi partilhado pela criadora de conteúdos @mbelmendoza_ no Instagram, a partir de uma sugestão da Mercadona: o Desinfetante de Tecidos.

Este produto não só desinfeta a roupa mesmo a baixas temperaturas, como elimina bactérias e germes, neutraliza maus odores e deixa um perfume agradável graças à sua fórmula perfumada. É adequado para roupa branca e de cor, compatível com todo o tipo de tecidos e, por não conter lixívia, evita o desgaste e o aparecimento de manchas.

A utilização é muito simples: basta colocar o detergente no compartimento habitual, adicionar três tampas do desinfetante no espaço destinado ao amaciador e programar o ciclo de lavagem normal. Sem complicações, sem passos adicionais.