Imparável, Mercadona abre mais uma loja em novembro. E já está a contratar

Esta ferramenta grátis avalia o seu currículo em segundos e aumenta a hipótese de conseguir um emprego

Leroy Merlin distribuiu quase três salários extra por todos os colaboradores. E está a contratar

A Mercadona, empresa de supermercados, que conta já com 72 lojas em Portugal, vai abrir a sua nova loja no distrito de Braga, no município de Esposende, já no próximo mês de novembro.

De acordo com um comunicado da empresa, esta nova superfície vai contar com uma área de vendas de 1.900 m2 e, com as secções Talho, Peixaria, Charcutaria, Pastelaria e Padaria, Frutas e Legumes, Perfumaria, Cuidado do Lar e Animais de Estimação, Garrafeira e Pronto a Comer com self-service e várias opções de pratos preparados para levar ou comer na loja, numa zona exclusiva para o efeito.

Para esta abertura, a empresa está a contratar para preencher todos os postos de trabalho disponíveis.

Antes de se candidatar a uma vaga de emprego, avalie o seu currículo abaixo:

Há vagas disponíveis para operador de supermercado, com jornadas de 15h semanais, sábados e domingos, com uma remuneração que começa nos 5.734€ brutos anuais e poderá ascender até aos 7.843€ brutos anuais, aos quais acrescem os subsídios de alimentação, domingos e feriados.

Todas estas ofertas de emprego contam com contrato efetivo de trabalho e com um período de formação, sendo remuneradas desde o primeiro dia. Nesta formação todas as despesas estarão a cargo da empresa, incluindo alimentação e transporte. Esta formação realizar-se-á próxima da nova loja, não existindo necessidade de deslocação para fora da região.

Segundo o mesmo comunicado, além do contrato efetivo de trabalho e de uma progressão salarial, acrescido de subsídio de alimentação, feriados e domingos. A empresa oferece, também, horários de trabalho conhecidos com um mês de antecedência e o reconhecimento do desempenho através do pagamento do prémio anual, que a partir do primeiro ano civil completo é equivalente a um salário extra e, a partir dos 4 anos de antiguidade, é de dois salários extra.

No final do ano passado, a empresa anunciou a atribuição de até 29 dias de férias por ano, ou seja, uma semana extra de férias.