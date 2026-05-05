Imparável, Mercadona anuncia abertura de nova loja em novembro. E está a contratar

É o fim das idas a Espanha: Mercadona vai finalmente abrir loja no Algarve

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A Mercadona, empresa de supermercados que conta já com 72 lojas em Portugal, vai abrir a sua nova loja em Pedrouços, a terceira no município da Maia, a 28.ª no distrito do Porto.

De acordo com comunicado divulgado pela empresa, esta nova superfície vai contar com uma área de vendas de 1.900 m2 e, com as secções Talho, Peixaria, Charcutaria, Pastelaria e Padaria, Frutas e Legumes, Perfumaria, Cuidado do Lar e Animais de Estimação, Garrafeira e Pronto a Comer com self-service e várias opções de pratos preparados para levar ou comer na loja, numa zona exclusiva para o efeito.

Com esta abertura, a Mercadona continua a reforçar a sua presença ao longo do território nacional, continuando a contratar para preencher todos os postos de trabalho disponíveis, com a promessa de “emprego estável e de qualidade”.