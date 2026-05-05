Dinheiro
Mercadona Viseu
Mercadona Viseu

Imparável, Mercadona anuncia abertura de nova loja em novembro. E está a contratar
IOL
Hoje às 11:31
Mais 4 sugestões
Rendimento anual extra de 10 mil euros: Mercadona abre nova loja e tem vagas em part-time
Esta ferramenta grátis avalia o seu currículo em segundos e aumenta a hipótese de conseguir um emprego
É o fim das idas a Espanha: Mercadona vai finalmente abrir loja no Algarve
Mercadona segue imparável e abre hoje nova loja em cidade portuguesa

Com esta abertura, a Mercadona continua a reforçar a sua presença ao longo do território nacional

A Mercadona, empresa de supermercados que conta já com 72 lojas em Portugal, vai abrir a sua nova loja em Pedrouços, a terceira no município da Maia, a 28.ª no distrito do Porto.

De acordo com comunicado divulgado pela empresa, esta nova superfície vai contar com uma área de vendas de 1.900 m2 e, com as secções Talho, Peixaria, Charcutaria, Pastelaria e Padaria, Frutas e Legumes, Perfumaria, Cuidado do Lar e Animais de Estimação, Garrafeira e Pronto a Comer com self-service e várias opções de pratos preparados para levar ou comer na loja, numa zona exclusiva para o efeito.

Com esta abertura, a Mercadona continua a reforçar a sua presença ao longo do território nacional, continuando a contratar para preencher todos os postos de trabalho disponíveis, com a promessa de “emprego estável e de qualidade”.

Antes de se candidatar, avalie aqui o seu currículo
Navegue sem anúncios em todos os nossos sites e receba benefícios exclusivos!
TORNE-SE PREMIUM
RELACIONADOS
Rendimento anual extra de 10 mil euros: Mercadona abre nova loja e tem vagas em part-time
Esta ferramenta grátis avalia o seu currículo em segundos e aumenta a hipótese de conseguir um emprego
É o fim das idas a Espanha: Mercadona vai finalmente abrir loja no Algarve
Mercadona segue imparável e abre hoje nova loja em cidade portuguesa