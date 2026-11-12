Mercadona acaba de abrir loja em região que há muito esperava e cria 100 novos postos de trabalho

A espera terminou para quem vive em Faro e aguardava a chegada da Mercadona. A cadeia espanhola de supermercados abriu esta quinta-feira, 12 de novembro, a sua primeira loja na capital algarvia. O novo espaço fica na Rua Tito Olívio, n.º 437, e representa um investimento de 15 milhões de euros.

Esta é a segunda loja da Mercadona no Algarve, depois da abertura do supermercado de Portimão, em outubro. É também a 80.ª superfície da marca em Portugal, que continua a reforçar a sua presença no país.

A nova loja conta com uma equipa de 100 trabalhadores, todos com contratos sem termo desde o primeiro dia. A abertura foi assinalada com uma visita institucional do presidente da Câmara Municipal de Faro, António Miguel Pina, da vice-presidente, Valentina Calixto, e da presidente da União de Freguesias de Faro, Paula Matias.

O presidente da autarquia considera que a chegada da cadeia representa um reforço da concorrência e da oferta disponível na cidade. «É mais um fator de concorrência e traz uma oferta de produtos próprios que é reconhecida pelos clientes pela qualidade. Desse ponto de vista, é sempre favorável a abertura da Mercadona aqui em Faro», afirmou.

O que vai encontrar na nova Mercadona de Faro?

O supermercado tem cerca de 1.900 metros quadrados de área de vendas e disponibiliza várias secções: talho, peixaria, charcutaria, pastelaria e padaria, frutas e legumes, perfumaria, produtos para o lar e animais de estimação, garrafeira e uma zona de pronto a comer.

Uma das principais novidades é a implementação do novo modelo de «Loja 9», que a Mercadona está a introduzir nas suas superfícies. Em vez de organizar o espaço apenas por áreas de negócio, a empresa passa a privilegiar uma organização por processos, com o objetivo de tornar as compras mais simples e melhorar a eficiência das equipas.

Entre as mudanças está uma cozinha central, onde são concentradas tarefas de preparação e embalamento que anteriormente estavam distribuídas por diferentes zonas da loja. A empresa pretende, assim, facilitar a organização dos produtos e tornar mais ágil a experiência de compra.

Estacionamento, carregamento elétrico e painéis solares

Para quem se deslocar de carro, a nova loja dispõe de 180 lugares de estacionamento, incluindo dois com pontos de carregamento para veículos elétricos. Há ainda uma zona destinada a bicicletas e trotinetes.

O supermercado conta também com 420 painéis solares instalados na cobertura. Segundo a Mercadona, a produção de energia fotovoltaica para autoconsumo permite reduzir em cerca de 20% o consumo anual de eletricidade.

Mercadona vai doar alimentos ao Banco Alimentar de Faro

A nova superfície terá ainda uma parceria com o Banco Alimentar Contra a Fome de Faro, no âmbito da estratégia de combate ao desperdício alimentar da empresa.

Através deste protocolo, serão entregues diariamente produtos que já não reúnem condições comerciais para serem vendidos, mas que continuam a cumprir os requisitos de segurança para consumo.

A abertura em Faro representa mais um passo na expansão da Mercadona no Algarve. Depois de Portimão e agora da capital de distrito, a empresa prepara também a chegada a Olhão, reforçando a sua presença na região.