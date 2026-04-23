Rendimento anual extra de 10 mil euros: Mercadona abre nova loja e tem vagas em part-time

Não se esqueça: é já nesta semana que abre a tão aguardada nova loja Mercadona

Mercadona está a contratar para loja que abre em outubro. Dá férias extra, contrato efetivo e prémios

É o fim das idas a Espanha: Mercadona vai finalmente abrir loja no Algarve

A Mercadona vai abrir mais uma loja e tem disponíveis vagas em regime de part-time, para 20 horas e para 15 horas de trabalho por semana, com vencimento anuais brutos que podem superar os 10.000 euros, anunciou a cadeia espanhola em comunicado.

De acordo com informação da empresa, as vagas disponíveis são para operador de supermercado, com jornadas de 20h semanais, cinco dias, com turnos fixos. Para estas, a remuneração começa nos 7.646€ brutos/anuais e tem progressão até ao 10.457€ brutos/anuais, aos quais acrescem os subsídios de alimentação, domingos e feriados.

Existem também vagas para 15h semanais, sábados e domingos, com uma remuneração que começa nos 5.734€ brutos/anuais e poderá ascender até aos 7.843€ brutos/anuais, aos quais acrescem os subsídios de alimentação, domingos e feriados.

Todas estas ofertas de emprego contam com contrato efetivo de trabalho e com um período de formação, sendo remuneradas desde o primeiro dia. Nesta formação todas as despesas estarão a cargo da empresa – alimentação e transporte, sendo que não existirá necessidade de uma deslocação para fora da região onde habitam.

A empresa de supermercados, que conta já com 72 lojas em Portugal, anunciou que o seu novo supermercado em Amarante, no distrito do Porto, tem data de abertura marcada para o próximo mês de outubro.