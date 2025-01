Já tem dois anos mas ainda é tema nas redes sociais: o ketchup da Mercadona não tem açúcar"

É fã de molhos, incluindo ketchup, para acompanhar umas batatas fritas, um bom bitoque ou um hambúrguer delicioso, mas quer evitar excessos? Há um ketchup zero açúcares que está a dar que falar nas redes sociais.

O nutricionista Mario Ortiz, com mais de 142,4 mil seguidores no Tik Tok, partilhou um vídeo a mostrar o ketchup zero do Mercadona que, como referiu, mudou os seus ingredientes e "agora sim é uma boa opção".

Este ketchup zero açúcares é composto por tomate, fibra, vinagre de álcool, amido, sal, especiarias e aditivos. Em termos de informação nutricional, por cada 100 gramas tem 83 calorias, das quais os hidratos de carbono vêm do tomate. É perfeito para quem pretende manter uma dieta equilibrada.