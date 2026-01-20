"Só usava Ajax ou Sonasol até ter descoberto este lava-chão": há mais um fenómeno da Mercadona

Lavar o chão, muitas vezes, é uma dor de cabeça. Ou porque não fica bem lavado ou porque o chão fica demasiado peganhento. No entanto, a Mercadona tem sempre a solução para tudo.

Vários consumidores confessam: “Só usava Ajax ou Sonasol até ter descoberto este lava-chão”, referindo que o produto oferece resultados visíveis e um aroma intenso que dura muito mais tempo. O concentrado destaca-se pelo seu alto nível de concentração, permitindo limpar profundamente apenas com 30 ml por cada 5 litros de água.

De acordo com os clientes, não só deixa o chão impecavelmente limpo, como também proporciona um cheiro inesquecível, tornando a tarefa doméstica mais agradável. Esta combinação de eficácia e fragrância marcante diferencia-o de outros produtos e está a tornar-se rapidamente um fenómeno entre os produtos de limpeza da Mercadona.