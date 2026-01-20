Facebook Instagram
Dicas

"Só usava Ajax ou Sonasol até ter descoberto este lava-chão": há mais um fenómeno da Mercadona

A Mercadona tem à venda um produto para lavar o chão que faz mesmo milagres

IOL
Há 1h e 59min
Quem tem Nespresso ou Dolce Gusto vai querer experimentar as cápsulas de café Mercadona

Lavar o chão, muitas vezes, é uma dor de cabeça. Ou porque não fica bem lavado ou porque o chão fica demasiado peganhento. No entanto, a Mercadona tem sempre a solução para tudo.

Vários consumidores confessam: “Só usava Ajax ou Sonasol até ter descoberto este lava-chão”, referindo que o produto oferece resultados visíveis e um aroma intenso que dura muito mais tempo. O concentrado destaca-se pelo seu alto nível de concentração, permitindo limpar profundamente apenas com 30 ml por cada 5 litros de água.

De acordo com os clientes, não só deixa o chão impecavelmente limpo, como também proporciona um cheiro inesquecível, tornando a tarefa doméstica mais agradável. Esta combinação de eficácia e fragrância marcante diferencia-o de outros produtos e está a tornar-se rapidamente um fenómeno entre os produtos de limpeza da Mercadona.

RELACIONADOS
Quem tem Nespresso ou Dolce Gusto vai querer experimentar as cápsulas de café Mercadona
"Só usava Kérastase ou Wella até ter descoberto este champô": há mais um fenómeno na Mercadona
Humidade nos cantos da casa de banho? Este produto da Mercadona faz milagres
Mercadona está a contratar para as suas lojas. E em 2026 dá uma semana de férias extra aos trabalhadores
Estes são os 4 produtos da Mercadona ideais para uma casa de banho limpa e bem cheirosa
Faz frente ao Lidl e Mercadona: a loja que é um fenómeno na Europa já chegou a quatro cidades portuguesas
Mais Vistos
00:04:49
1ª Companhia
Tensão no ar! Instrutor Joaquim faz chamada de atenção a Filipe Delgado
tvi
00:04:35
1ª Companhia
Última Hora: Nuno Janeiro sofre acidente e recebe assistência médica
tvi
00:02:42
1ª Companhia
Hilariante! Filipe Delgado faz uma imitação perfeita do instrutor Joaquim
tvi
00:04:35
1ª Companhia
A queda aparatosa de Nuno Janeiro que o levou a receber assistência médica de imediato
tvi
Destaques IOL
Receitas
Provámos e ficámos fãs! O cheesecake japonês que todos falam é mesmo incrível e só leva 2 ingredientes
Restaurante
Um dos restaurantes mais cool de Lisboa está a vender mobiliário a preços incríveis
Receitas
Menos gordura e perfeita para a dieta: nutricionista partilha receita de maionese caseira
Dicas
É por isso que amamos a internet. Chegou o truque mais engenhoso para limpar os caixilhos das janelas
Mais Lidas
Resultados Presidenciais 2026 em tempo real
Ines simoes
«Sangue por todo o lado»: Famosa atriz vive momento dramático
Nivea
Creme Nívea da lata azul: as 5 coisas que ninguém te anda a dizer
versa
Cristina Ferreira
Cristina Ferreira corta alimento e garante barriga lisa: «Faz muita diferença»
Liga
«Mourinho não cumpriu a palavra, mostrou falta de caráter comigo»
maisfutebol
Famosos
Revelado chocante detalhe sobre corpo de Maycon Douglas: "Não teria cabelo nem roupa"
selfie