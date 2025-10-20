Facebook Instagram
Falta menos de um mês para abrir uma das lojas Mercadona mais desejadas pelos portugueses

IOL
Hoje às 10:11
Segundo uma nutricionista, estes produtos da Mercadona são perfeitos para a dieta

A espera está quase a terminar. A Mercadona vai abrir uma das suas lojas mais aguardadas no país - em Lisboa. A inauguração está marcada para o dia 13 de novembro, às 09h00, na Rua Hermínio da Palma Inácio, na Alta de Lisboa.

Seis anos depois de iniciar a expansão em Portugal, a marca espanhola cumpre finalmente o desejo de muitos consumidores: ter uma loja dentro da cidade de Lisboa.

"Este novo supermercado vai gerar cerca de 90 novos postos de trabalho, estáveis e de qualidade, com contratos sem termo desde o primeiro dia, contribuindo assim para a criação de emprego local", avança a cadeia espanhola de supermercados Mercadona.

Com uma área de vendas de 1.900 metros quadrados, a loja contará com as habituais secções de Charcutaria, Peixaria, Pastelaria e Padaria, Perfumaria, Talho, Frutas e Legumes e ainda um espaço de Pronto a Comer, pensado para quem procura soluções rápidas.

A abertura marca também a chegada do novo escritório corporativo da Mercadona em Lisboa, que vem complementar o já existente em Vila Nova de Gaia, sede da marca no país.

