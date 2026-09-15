Acabaram as viagens a Espanha: Mercadona chega finalmente a uma das regiões onde tem mais fãs
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Cadeia espanhola segue imparável em Portugal
A Mercadona vai abrir a sua primeira loja no Algarve. O novo supermercado chega a Portimão a 15 de outubro, integrado na Nova Vila Retail Park, marcando a entrada da cadeia espanhola na região.
A abertura representa mais um passo no plano de expansão da empresa em Portugal e aproxima a Mercadona dos seus clientes, a quem chama de “Chefes”.
Algarve entra no plano de expansão da Mercadona
A abertura em Portimão dá continuidade ao plano de expansão nacional da Mercadona, que tem vindo a aumentar a sua presença no mercado português.
A nova loja representa, assim, a chegada da cadeia ao Algarve, reforçando a estratégia de crescimento da empresa em Portugal.
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