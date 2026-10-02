Ainda faltam dois meses para o Natal, mas a Mercadona acaba de lançar dois presentes que vão voar das prateleiras

Ainda falta pouco mais de dois meses para o Natal, mas a contagem decrescente já começou na Mercadona. A cadeia de supermercados espanhola, que tem vindo a reforçar a oferta de produtos pensados para a época natalícia, revelou duas novidades que prometem conquistar os fãs de maquilhagem: dois calendários do advento exclusivos que chegam às lojas a partir de 5 de outubro.

A novidade foi anunciada pela Mercadona Portugal através das redes sociais, onde a marca mostrou os dois produtos e deixou uma pergunta aos seguidores: preferem descobrir uma surpresa de cada vez, ou saber desde já o que os espera?

Dois calendários, 24 surpresas e muita maquilhagem

Os dois calendários têm propostas diferentes, mas partilham o mesmo conceito: transformar a contagem decrescente para o Natal numa experiência diária.

Um deles chama-se The Makeup Express e apresenta-se em formato de comboio de inspiração vintage.

No interior reúne 12 essenciais de maquilhagem, criando uma espécie de viagem pelos produtos de beleza ao longo do período que antecede o Natal.

O segundo é o 24 Glam Secrets, pensado para quem gosta de ter uma surpresa por dia.

Este calendário esconde 24 produtos de maquilhagem e tem ainda uma particularidade: depois de abertas todas as surpresas, transforma-se num toucador com espelho e espaço para guardar os produtos favoritos.

Qual dos dois calendários escolher?

A decisão dependerá sobretudo daquilo que se procura. O The Makeup Express aposta numa apresentação mais original e decorativa, com o formato de comboio vintage e 12 produtos de maquilhagem no interior.

Já o 24 Glam Secrets aproxima-se mais do conceito tradicional de calendário do advento, com 24 surpresas e uma utilização que não termina necessariamente depois de todos os compartimentos serem abertos.

A própria Mercadona apresentou os dois como opções para descobrir aos poucos — ou, para quem não resiste à curiosidade, conhecer desde logo.

Quando chegam os calendários do advento da Mercadona?

A espera não será longa. De acordo com a publicação da Mercadona Portugal, tanto o The Makeup Express como o 24 Glam Secrets estarão disponíveis a partir de 5 de outubro.

A novidade chega ainda no início de outubro, quando faltam pouco mais de dois meses para o Natal, antecipando uma corrida que todos os anos começa cada vez mais cedo.

E há outro pormenor que pode fazer diferença para quem já está a pensar nos presentes: estes produtos são apresentados pela marca como novidades de Natal, pelo que quem estiver interessado terá de estar atento à disponibilidade nas lojas.

Presentes de Natal que também podem ser uma surpresa para si

Os calendários do advento deixaram há muito de ser apenas uma tradição infantil. Na área da beleza, tornaram-se também uma forma de experimentar vários produtos e de transformar os dias que antecedem o Natal numa pequena surpresa.

No caso da Mercadona, os dois novos calendários juntam esse fator de surpresa à possibilidade de oferecer um presente diferente, ou simplesmente antecipar o espírito natalício e ficar com um para si.