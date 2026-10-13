Atenção, fãs da Mercadona: há uma nova loja a caminho

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Quem vive em Pedrouços, no distrito do Porto, tem uma novidade a assinalar no calendário: a Mercadona vai abrir uma nova loja na localidade a 5 de novembro de 2026.

A data foi anunciada pela própria empresa, num comunicado divulgado no qual confirma mais um passo no seu plano de expansão em Portugal.

A abertura pretende aproximar a cadeia dos consumidores da região, que a empresa trata habitualmente por «Chefes». Segundo a Mercadona, a nova loja terá como foco a proximidade, a conveniência e a resposta às necessidades de quem a visita.

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A abertura em Pedrouços faz parte da estratégia de expansão nacional da empresa, que pretende levar o seu modelo de supermercado a mais consumidores.

No comunicado, a Mercadona destaca a aposta num sortido de produtos que descreve como de qualidade e num serviço orientado para a satisfação dos clientes.

Para já, a empresa não divulgou mais detalhes sobre a nova loja, nomeadamente a morada exata, o horário de funcionamento ou o número de postos de trabalho associados à abertura.

A inauguração está marcada para 5 de novembro, uma data que assinala o reforço da presença da Mercadona no distrito do Porto.