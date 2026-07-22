Mercadona continua a expandir-se em Portugal e abre nova loja em agosto

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A Mercadona vai abrir um novo supermercado na Moita, no próximo 20 de agosto, reforçando a sua presença no distrito de Setúbal. Localizada na Rua Ana de Castro Osório, em Alhos Vedros, esta será a 74.ª loja da cadeia em Portugal e a sétima no distrito de Setúbal.

A nova unidade contará com 74 colaboradores, todos com contratos sem termo desde o primeiro dia, segundo a empresa.

Loja terá cerca de 1.900 metros quadrados

O supermercado terá uma área de vendas de cerca de 1.900 metros quadrados e disponibilizará as secções habituais da cadeia, incluindo Charcutaria, Peixaria, Talho, Frutas e Legumes, Pastelaria e Padaria, Perfumaria e o espaço Pronto a Comer.

Segundo a Mercadona, o espaço foi concebido com corredores amplos para proporcionar uma experiência de compra mais confortável aos clientes.

Expansão continua em 2026

A abertura da loja da Moita faz parte do plano de expansão da Mercadona para 2026.

Desde o início do ano, a empresa abriu novas lojas na Quinta do Lambert (Lisboa), Viseu, Covilhã e Abrunheira (Sintra).

Até ao final do ano, a cadeia prevê ainda inaugurar supermercados em Amarante, Esposende, Maia, além de chegar pela primeira vez aos distritos de Vila Real e Beja, e reforçar a presença no Algarve com novas lojas em Portimão e Faro.