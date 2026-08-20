Mercadona segue imparável e abre mais uma loja em Portugal

A Mercadona abre nesta quinta-feira uma nova loja, com cerca de 1.900 m² de área de vendas e as várias secções que já fazem parte do universo da insígnia, anunciou a rede de supermercados espanhola em comunicado.

A nova loja fica na Rua Ana de Castro Osório, n.º 1, em Alhos Vedros, no município da Moita, e é a sétima loja da Mercadona no distrito de Setúbal.

Entre as opções disponíveis estão Charcutaria, Peixaria, Pastelaria e Padaria, Perfumaria, Talho, Frutas e Legumes e Pronto a Comer, num espaço desenhado para tornar a experiência de compra mais confortável, graças aos corredores amplos.

A abertura acontece no âmbito do plano de expansão da Mercadona em Portugal em 2026. O percurso começou com a loja da Qta. do Lambert, em Lisboa, seguindo-se as aberturas de Viseu, Covilhã — a primeira da empresa no distrito de Castelo Branco — e Abrunheira, em Sintra.

E a expansão não fica por aqui. Até ao final do ano, a Mercadona prevê chegar a três novos distritos: Vila Real, Beja e Faro, com aberturas em Portimão e Faro, além de novas lojas em Amarante, Esposende e Maia. A operação inclui ainda a nova loja de Alhos Vedros, que abre portas hoje.

A nova abertura conta com uma equipa de 74 trabalhadores, com contratos sem termo desde o primeiro dia, integrando a aposta da empresa na criação de emprego estável e de qualidade e no contributo para o emprego local.