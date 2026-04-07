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Adeus vespas: este produto da Mercadona cria uma barreira repelente no jardim
IOL
Hoje às 11:32
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Mercadona tem um spray que salva os dias quentes de verão

Com a chegada dos dias mais quentes, estar no terraço ou no jardim pode tornar-se desconfortável. É nesta altura do ano que as vespas tornam-se mais ativas, especialmente em zonas com flores, árvores ou acumulações de água, como piscinas e fontes. No entanto, a aproximação delas nem sempre é agradável.

No entanto, existe uma solução para as afastar (e não são os assobios): o inseticida para vespas da Mercadona, uma solução específica que atua tanto contra a vespa comum como a vespa asiática, conhecida por ser mais agressiva. Com um alcance de até 3 metros, permite afastar os insetos de forma eficaz, garantindo mais segurança e tranquilidade durante churrascos, festas no jardim ou simplesmente ao tomar um café no terraço.

A utilização é simples: basta pulverizar o produto na direção do enxame ou do percurso habitual das vespas, mantendo sempre uma distância segura. Ter este tipo de defesa à mão é especialmente importante durante os meses de verão, quando a população destes insetos tende a aumentar consideravelmente devido ao calor e às condições favoráveis de reprodução.

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