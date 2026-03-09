Facebook Instagram
Nem todos os congelados fazem mal: este arroz da Mercadona faz-se em 3 minutos e é mesmo saudável

Este arroz da Mercadona fica pronto em poucos minutos e é super nutritivo
IOL
Hoje às 12:09
Para quem não quer perder tempo a cozinhar, o arroz com legumes ultracongelado da Mercadona é uma opção prática, rápida e nutritiva. Por apenas 2,10 euros, cada embalagem contém quatro doses individuais de 200 g, perfeitas para uma refeição equilibrada em minutos.

O Arroz con verduras / com vegetais, da marca Hacendado, combina 67% de arroz com 33% de legumes como brócolos, ervilhas, milho, pimento vermelho e cenoura. Cada dose de 200 g tem apenas 202 kcal, 2,8 g de proteína, 1,3 g de fibra e praticamente não contém sal, sendo uma escolha saudável para quem quer ganhar tempo sem sacrificar a nutrição.

A preparação é simples: basta colocar a embalagem no micro-ondas por cerca de 3 minutos ou saltear na frigideira durante 4 minutos. O produto deve ser mantido a -18 ºC e não voltar a ser congelado depois de descongelado.

 
