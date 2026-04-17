Pele radiante e mais energia: estes são os benefícios dos suplementos da Mercadona

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Os suplementos alimentares podem ser aliados importantes para o bem-estar diário, ajudando a manter a saúde, a energia e o equilíbrio do organismo.

A Mercadona oferece várias opções, pensadas para diferentes necessidades, desde melhorar o sono até apoiar a saúde das articulações, pele e digestão. A criadora de conteúdos @gimaymabraga partilhou recentemente um vídeo no Instagram onde mostra cada suplemento e explica os seus benefícios.

Melatonina – Sono tranquilo

Ideal para quem tem dificuldade em adormecer ou quer melhorar a qualidade do sono. Ajuda a relaxar e promove um descanso profundo. Recomenda-se tomar uma cápsula cerca de 30 minutos antes de dormir.

Colagénio – Pele radiante

Essencial para manter a saúde da pele, unhas e cabelo. Com a idade, a produção natural diminui, e um suplemento de colagénio pode ajudar a preservar firmeza e hidratação, deixando a pele com aspeto mais jovem.

Articular Forte – Apoio às articulações

Para cuidar das articulações, este suplemento fortalece e contribui para a mobilidade. A dose recomendada é de uma cápsula por dia.

Memory Forte – Função cognitiva

Destinado a quem quer manter a mente ativa, melhorar a memória e a concentração. Contém ingredientes que apoiam o desempenho cerebral e cognitivo.

Ómega 3 – Coração e cérebro

Este ácido gordo essencial promove a saúde cardiovascular e cerebral, com propriedades anti-inflamatórias. A dose habitual é de duas cápsulas diárias.

Probiótico – Digestão equilibrada

Os probióticos ajudam a equilibrar a flora intestinal, favorecendo uma digestão saudável e o bem-estar geral do organismo.

Com estas opções, é possível complementar a alimentação de forma prática e consciente, integrando saúde, beleza e energia no dia a dia.