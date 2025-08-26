Estão todos a usar este spray da Mercadona para desembaraçar o cabelo na praia (e cheira super bem)

Portugal não é só mar e até os portugueses se espantam com estas praias fluviais

Se vai para a praia e não dispensa a sua bolsa com os indispensáveis de verão, há um produto que não pode faltar: um bom spray para desembaraçar o cabelo. O destaque vai para o Condicionador em Spray de Maracujá da Mercadona, que já se tornou viral nas redes sociais.

Este spray promete facilitar a vida a quem sofre com o cabelo embaraçado após os mergulhos, já que desembaraça facilmente, tornando o cabelo mais suave e maleável. Além disso, a sua fórmula contém filtro UVA/UVB, ajudando a proteger a fibra capilar dos efeitos nocivos do sol e mantendo um aspeto saudável durante toda a estação.

De utilização prática, basta agitar antes de aplicar, pulverizar sobre o cabelo húmido ou seco e não necessita de passar por água, tornando-se ideal para levar na mala de praia.