Mercadona em Portugal deu 7 mil euros de prémio aos trabalhadores com mais de quatro anos na empresa

A Mercadona distribuiu esta terça-feira parte dos seus lucros pelos trabalhadores em Portugal e Espanha, no âmbito do prémio variável por objetivos. No total, foram partilhados 780 milhões de euros por mais de 112.000 trabalhadores dos dois países.

Em Portugal, o valor distribuído ascende a 25 milhões de euros. Este montante corresponde à soma do investimento realizado em prémios anuais, equivalentes a um ou dois salários mensais, consoante a antiguidade, e em gratificações extraordinárias, que correspondem a um salário adicional, ambos atribuídos por objetivos.

7.000 euros brutos para quem ultrapassa os quatro anos

De acordo com um comunicado divulgado pela empresa, os prémios anuais correspondem a um salário mensal para trabalhadores com menos de quatro anos de antiguidade e a dois salários mensais para quem ultrapassa esse período. A estes valores soma-se ainda uma gratificação extraordinária equivalente a um salário mensal.

Como consequência, em Portugal, o pessoal base com mais de quatro anos de antiguidade recebeu 7.000 euros brutos, dos quais 5.115 euros dizem respeito aos prémios e à gratificação extra.

Aumento salarial e mais dias de férias

Além da distribuição de lucros, foi realizado um aumento salarial para acompanhar o aumento do Índice de Preços no Consumidor (IPC), fixado em 2,2% em Portugal e 2,9% em Espanha. Esta atualização representa um impacto anual de 125 milhões de euros.

Foi também anunciada, no passado mês de dezembro, a melhoria da jornada de trabalho, com o aumento do período de férias em mais uma semana. Em Portugal, os trabalhadores passam a usufruir de até 29 dias úteis de férias.

Esta medida, em vigor no presente exercício tanto em Portugal como em Espanha, tem um custo anual de 100 milhões de euros, dos quais 4 milhões correspondem a Portugal.

Mais de mil milhões de euros em medidas para trabalhadores

No conjunto das várias iniciativas (prémio variável, atualização salarial e melhoria da jornada de trabalho) a empresa destinou mais de mil milhões de euros.

Segundo o comunicado, estas medidas surgem num contexto em que a empresa registou, em 2025, resultados históricos em termos de rentabilidade e quota de mercado.