Influencer revela os melhores produtos da Mercadona que deve ter sempre em casa

Para quem gosta de manter a casa sempre limpa e está constantemente à procura de soluções práticas e eficazes, vale a pena conhecer alguns dos produtos da Mercadona eleitos como favoritos pela influencer Marta, responsável pela página de Instagram @_new_niu_, dedicada a dicas de limpeza doméstica e seguida por mais de 260 mil pessoas.

Entre os produtos em destaque estão as esponjas com sabão, que se revelam especialmente eficazes na limpeza do forno. Ajudam a remover a sujidade mais difícil sem grande esforço e podem ser reutilizadas, tornando-se uma opção económica e mais sustentável.

Para quem procura resultados impecáveis na lavagem da roupa, as cápsulas de detergente líquido são outra das recomendações. Para além de deixarem as peças com um aroma agradável e uma sensação de frescura duradoura, incluem uma bola doseadora, que ajuda a evitar resíduos de detergente nos tecidos.

Quem ainda utiliza amaciador pode considerar uma alternativa mais higiénica: o desinfetante têxtil. Este produto é particularmente indicado para roupa desportiva e toalhas, ajudando a eliminar odores e a garantir uma limpeza mais profunda.

Já as toalhitas de limpeza assumem-se como um verdadeiro aliado na manutenção das casas de banho. Práticas e fáceis de usar, são ideais para manter os lavatórios limpos e sem manchas, com o mínimo de esforço.