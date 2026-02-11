Máquina de lavar a loiça a cheirar mal? Descobrimos o produto da Mercadona que a vai deixar impecável

Roupa sempre macia e a cheirar bem: estes 6 amaciadores da Mercadona fazem toda a diferença

A máquina de lavar a loiça é um dos eletrodomésticos mais utilizados na cozinha, mas nem sempre recebe a manutenção adequada. Para garantir lavagens eficazes e prolongar a vida útil do aparelho, é essencial realizar uma limpeza profunda com regularidade.

A Mercadona tem o produto essencial para deixar a sua máquina impecável: o Limpa Máquinas Líquido, um produto bifásico concebido para eliminar gordura e calcário de forma eficaz. Antes de iniciar o processo, deve esvaziar completamente a máquina. Depois, siga estes passos:

1. Desmontar e limpar hélices e filtros - Retire as hélices e os filtros e lave-os sob água corrente para remover restos de comida. Certifique-se de que a água passa pelos orifícios das hélices antes de as voltar a montar corretamente.

2. Limpar portas e borrachas - Com um pano de microfibra humedecido em água, limpe as bordas da porta e as borrachas, onde é comum acumular-se sujidade.

3. Utilizar o Limpa Máquinas Líquido - Este produto bifásico atua em duas frentes:

A fase azul elimina a gordura acumulada após cada ciclo de lavagem;

A fase transparente combate os depósitos de calcário.

Antes de utilizar, agite a garrafa. Não retire nem desenrosque a tampa, nem perfure a cera protetora. Coloque a embalagem no tabuleiro inferior, virada para baixo, como se fosse um prato, garantindo que fica bem posicionada para não se mover durante o ciclo.

4. Iniciar o ciclo de lavagem - Com a máquina vazia, selecione um programa a 65ºC, sem adicionar detergente.

5. Finalizar e reciclar - No final do ciclo, retire a garrafa e encaminhe-a para reciclagem adequada.

Se utiliza a máquina diariamente, recomenda-se uma limpeza profunda uma vez por mês. Este cuidado simples ajuda a manter o eletrodoméstico em ótimo estado, evita maus odores e garante melhores resultados na lavagem da loiça.