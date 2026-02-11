Facebook Instagram
Dicas

Máquina de lavar a loiça a cheirar mal? Descobrimos o produto da Mercadona que a vai deixar impecável

Este produto da Mercadona vai ajudar a prolongar a durabilidade da sua máquina
IOL
Ontem às 15:42
Mercadona vai inaugurar nova loja em Portugal. Saiba quando e onde

A máquina de lavar a loiça é um dos eletrodomésticos mais utilizados na cozinha, mas nem sempre recebe a manutenção adequada. Para garantir lavagens eficazes e prolongar a vida útil do aparelho, é essencial realizar uma limpeza profunda com regularidade.

A Mercadona tem o produto essencial para deixar a sua máquina impecável: o Limpa Máquinas Líquido, um produto bifásico concebido para eliminar gordura e calcário de forma eficaz. Antes de iniciar o processo, deve esvaziar completamente a máquina. Depois, siga estes passos:

1. Desmontar e limpar hélices e filtros - Retire as hélices e os filtros e lave-os sob água corrente para remover restos de comida. Certifique-se de que a água passa pelos orifícios das hélices antes de as voltar a montar corretamente.

2. Limpar portas e borrachas - Com um pano de microfibra humedecido em água, limpe as bordas da porta e as borrachas, onde é comum acumular-se sujidade.

3. Utilizar o Limpa Máquinas Líquido - Este produto bifásico atua em duas frentes:

  • A fase azul elimina a gordura acumulada após cada ciclo de lavagem;
  • A fase transparente combate os depósitos de calcário.

Antes de utilizar, agite a garrafa. Não retire nem desenrosque a tampa, nem perfure a cera protetora. Coloque a embalagem no tabuleiro inferior, virada para baixo, como se fosse um prato, garantindo que fica bem posicionada para não se mover durante o ciclo.

4. Iniciar o ciclo de lavagem - Com a máquina vazia, selecione um programa a 65ºC, sem adicionar detergente.

5. Finalizar e reciclar - No final do ciclo, retire a garrafa e encaminhe-a para reciclagem adequada.

Se utiliza a máquina diariamente, recomenda-se uma limpeza profunda uma vez por mês. Este cuidado simples ajuda a manter o eletrodoméstico em ótimo estado, evita maus odores e garante melhores resultados na lavagem da loiça.

 

RELACIONADOS
Mercadona vai inaugurar nova loja em Portugal. Saiba quando e onde
Toda a gente quer este ambientador da Mercadona: equivale a um perfume de 300 euros
Estes 6 amaciadores da Mercadona deixam a nossa roupa super macia e com o melhor cheirinho
Rival do Lidl e Mercadona que é um fenómeno europeu abriu mais uma loja em Portugal. E há descontos de 60%
Os 4 produtos Mercadona que temos sempre em casa para tirar qualquer tipo de nódoa
Mais Vistos
00:01:42
1ª Companhia
Visita inesperada! «Intruso» invade a base da 1ª Companhia e deixa recrutas entusiasmados
tvi
00:01:03
1ª Companhia
Rui Freitas dá "aula" de recruta da semana a Filipe Delgado: e o momento é de ir às lágrimas!
tvi
00:05:56
1ª Companhia
Dinâmica das ardósias gera discórdia! Manuel Melo fica furioso com atitude de Noélia
tvi
Destaques IOL
Carnaval
Cancelado ou adiado: como fica, afinal, o Carnaval de Torres Vedras?
Novidades
Novo aspirador antiácaros do Lidl acaba com as alergias em casa de uma vez
Saude
Especialistas recomendam tomar estas vitaminas para ajudar na produção de colagénio e prevenir a osteoporose
Tempestade
Tempestades em Portugal: japoneses ensinam o que fazer para enfrentar os dias de chuva intensa
Mais Lidas
Alice Alves
Apresentadora da TVI vive meses difíceis à espera de diagnóstico
Antienvelhecimento
Maria viveu 117 anos e a ciência desconfia que o segredo está num alimento
versa
A1
Ruiu parte da A1 em Coimbra onde rebentou o dique
cnn
Fabio
O pior aconteceu: Fábio e Liliana deixaram os fãs em choque com decisão inesperada
Ines aguiar
Namoraram em segredo, poucos meses depois de assumirem, tudo acabou e ele rumou a outro país
Toy
Entrou num Reality da TVI e agora declara-se a cantor famoso: «Partilhámos algo muito raro e muito forte»