Já não queremos outra coisa: este spray da Mercadona deixa o forno como novo

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Limpar o forno está longe de ser uma das tarefas preferidas dentro da cozinha. Entre gordura acumulada e manchas difíceis, muitas pessoas acabam por adiar esta limpeza durante semanas. No entanto, a Mercadona tem um produto que deixa o interior do forno como novo.

Falamos do Limpa Fornos da marca Bosque Verde, um spray pensado para ajudar a remover gordura e sujidade do interior do forno de forma mais prática e eficaz.

Segundo as indicações da marca, basta utilizar um pano e aplicar o produto no interior do forno para ajudar a eliminar a gordura acumulada. O spray pode ser utilizado em fornos pirolíticos, mas existem alguns cuidados importantes a ter durante a aplicação.

A Mercadona alerta que o produto não deve ser usado em micro-ondas nem em fornos com sistema de autolimpeza. Também não deve ser aplicado na parte exterior do forno, em elementos elétricos, superfícies de alumínio, aquecedores ou ventiladores, uma vez que podem surgir fumos.