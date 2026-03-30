Maus cheiros nos canos? Este produto da Mercadona é um dos preferidos dos portugueses
Maus cheiros nos canos da casa? Este produto da Mercadona é um dos preferidos dos portugueses
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Este produto da Mercadona acaba com o mau cheiro em casa de uma vez
Aquele cheiro desagradável que insiste em aparecer nos cantos da casa pode ter um culpado silencioso: os canos. Resíduos e acumulações de água podem gerar odores fortes e tornar a casa menos agradável, mesmo que a limpeza diária pareça impecável.
A influencer @mariapardelhasc partilhou recentemente um truque simples para acabar com este problema. Segundo a criadora de conteúdos, basta usar o limpador de canos da Mercadona e colocar duas tampas do produto diretamente no ralo. O resultado é imediato: os maus cheiros desaparecem e a casa fica com um aroma mais fresco.
Para além de eficaz, esta solução é prática e rápida, ideal para quem quer manter a casa limpa e perfumada sem recorrer a limpezas profundas ou produtos químicos agressivos em excesso.