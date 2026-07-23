Sabe o que é soja texturizada? Mercadona tem à venda e explica tudo

A soja texturizada é um ingrediente cada vez mais comum nas prateleiras dos supermercados e uma alternativa que pode entrar em receitas muito diferentes. A Mercadona explica como utilizá-la, quais são as suas principais características e até deixa seis sugestões para quem a quiser experimentar.

Apesar de ser muitas vezes associada à alimentação vegetariana e vegana, a cadeia de supermercados sublinha que este não é um produto exclusivo para esses consumidores. Pelo contrário, pode ser utilizado por qualquer pessoa e é frequentemente escolhido para substituir a carne picada em pratos como esparguete à bolonhesa, lasanha, canelones, empadas, fajitas, tacos, burritos, beringelas recheadas, hambúrgueres ou almôndegas.

Segundo a Mercadona, a soja texturizada distingue-se pelo sabor suave e por ser um alimento rico em proteínas e fibra.

Antes de cozinhar, há um passo essencial

Antes de entrar em qualquer receita, a soja texturizada precisa de ser hidratada. A Mercadona recomenda cobri-la com água durante cerca de 20 minutos. Só depois desse processo é que está pronta para ser cozinhada.

Seis receitas para experimentar

Para mostrar diferentes formas de utilizar este ingrediente, a Mercadona partilha seis receitas que vão de pratos de massa a opções inspiradas na cozinha mexicana.

Gnocchis com legumes e soja

Os gnocchis são cozidos de acordo com as instruções da embalagem e depois envolvidos num refogado de curgete, tomate seco, cogumelos e alho. A este preparado juntam-se soja texturizada hidratada, azeitonas, espinafres e hortelã, terminando com queijo ralado.

Burrito com soja texturizada

O recheio começa com um refogado de cebola roxa e pimentos vermelho e verde. Depois acrescentam-se soja texturizada e feijão vermelho. Já depois de arrefecer, o preparado leva cominhos, pimentos padrão, coentros, milho, guacamole e um pouco de lima antes de rechear as tortilhas.

Beringelas recheadas

As beringelas são assadas e a polpa é retirada para preparar o recheio. Depois de refogar aipo, cebola vermelha e pimentos de três cores, juntam-se a polpa da beringela, soja texturizada hidratada, tomate frito, azeitonas verdes e pretas e alcaparras. O preparado é colocado novamente nas metades da beringela.

Almôndegas de soja

A receita junta soja texturizada hidratada a um refogado de cebola, alho e salsa. Depois de triturada até formar uma massa, a mistura é moldada em pequenas bolas, passada por farinha e frita em óleo ou azeite. A Mercadona sugere servi-las com um molho de queijo preparado com leite e queijo ralado.

Esparguete à bolonhesa de soja

Nesta versão, o molho é preparado com aipo, cenoura, cebola, tomate frito e soja texturizada hidratada. Depois basta envolver com o esparguete cozido e terminar com queijo ralado.

Macarrão com soja, milho e ervilhas

A última sugestão combina macarrão cozido com um refogado de cebola, cenoura e tomate pera. Ao preparado juntam-se soja texturizada hidratada, ervilhas, milho e manjericão, antes de envolver tudo com a massa e finalizar com queijo ralado.

Um ingrediente para diferentes tipos de alimentação

Embora seja frequentemente associado às dietas vegetarianas e veganas, a Mercadona recorda que a soja texturizada não se destina apenas a esse tipo de alimentação. Graças ao sabor suave e às várias formas de utilização, pode integrar receitas tradicionais e ser utilizada por qualquer consumidor que queira experimentar este ingrediente.