Tão fácil! Mercadona ensina em vídeos simples como fazer receitas internacionais

As melhores receitas com chocolate

30 receitas deliciosas para se inspirar no jantar

Tem vontade de cozinhar algo diferente, mas está sem ideias? A Mercadona tem uma página no Youtube com todas estas receitas de cozinha internacional. Desde os sabores exóticos dos países asiáticos até aos clássicos da cozinha italiana, pode explorar as receitas autênticas e deliciosas de todo o mundo.

Desde um petisco crocante a um prato reconfortante e uma sobremesa clássica, há algo para todos os gostos. Veja as receitas e siga os passos e experimente!

Crepes Chineses

Tradicionalmente conhecidos como "spring rolls", estes crepes são uma iguaria popular na culinária chinesa, especialmente durante festivais como o Ano Novo Chinês. São recheados com legumes e podem ter variações com carne ou marisco.

Ingredientes:

1 dente de alho

4g de gengibre

100g de repolho

1 cenoura

1 cebola

Sal q.b.

Pimenta preta q.b.

Massa filo

Óleo de girassol

Molho agridoce

Modo de preparação:

Corte o alho, gengibre, repolho, cenoura e cebola e coloque tudo numa taça. Tempere com sal e pimenta preta e leve à frigideira por 3 minutos. Estenda a massa filo e coloque uma porção dos legumes cozinhados no centro. Enrole a massa e feche bem as laterais, selando com um pouco de água. Frite os crepes em óleo de girassol até ficarem dourados e crocantes. Sirva com molho agridoce e desfrute!

Musaka

A Musaka é um prato típico da Grécia, mas também popular nos Balcãs e no Oriente Médio. Feita com camadas de beringela, carne e molho bechamel, tem influências da culinária mediterrânica e é um verdadeiro clássico reconfortante.

Ingredientes:

2 batatas

1 beringela

Azeite

Sal q.b.

2 dentes de alho

2 cebolas

Pimenta preta q.b.

500g de carne de vaca picada

Noz-moscada q.b.

400g de tomate triturado

800g de molho bechamel

100g de queijo semicurado

Modo de preparação:

Corte as batatas e a beringela em rodelas e frite com um fio de azeite. Escorra em papel absorvente para retirar o excesso de óleo. Refogue os alhos e a cebola num pouco de azeite, temperando com sal e pimenta. Acrescente a carne picada e tempere com noz-moscada. Quando a carne estiver quase cozinhada, adicione o tomate triturado e deixe cozinhar por 40 minutos. Num tabuleiro, faça camadas alternadas de batata, beringela e carne. Cubra com molho bechamel e finalize com queijo ralado. Leve ao forno pré-aquecido a 200°C por 30 a 40 minutos.

Tiramisù

Uma sobremesa original da Itália, o Tiramisu é uma das sobremesas mais emblemáticas do país. Criado na região de Veneto, este doce combina café, mascarpone e cacau, resultando numa sobremesa sofisticada e irresistível.

Ingredientes:

2 ovos

75g de açúcar

250g de queijo mascarpone

3 chávenas de café

100g de bolacha tipo palito

Cacau puro em pó

Modo de preparação: