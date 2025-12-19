Mercadona dá mais uma semana de férias e um salário extra em 2026

Os trabalhadores da Mercadona em Portugal e Espanha têm a partir de 2026 mais uma semana de férias e recebem em março, pelo segundo ano consecutivo, um salário mensal extra como gratificação, anunciou hoje grupo retalhista espanhol.

Em comunicado, a cadeia espanhola de supermercados detalha que o aumento dos dias úteis de férias de 24 para 29 terá um custo anual de 100 milhões de euros que, somados aos 280 milhões de euros da gratificação extra, correspondente a um mês de salário, elevam o impacto total das medidas aprovadas pelo Comité de Direção da empresa para 380 milhões de euros.

Em Portugal, onde a empresa conta com 7.500 trabalhadores, o investimento nestas duas medidas é de, respetivamente, quatro e 11 milhões de euros.

Segundo refere, estas medidas são “fruto dos ótimos dados de 2025, ano em que a empresa, após aumentar os salários em 8,5%, obteve excelentes resultados em termos de produtividade, eficiência e melhorias na gestão”.

O objetivo é “continuar a consolidar um modelo pioneiro no seu setor para a conciliação entre vida profissional e familiar, com empregos estáveis e de qualidade”, enfatiza.

Paralelamente, a Mercadona acredita que “com estas iniciativas, contribuirá também para reforçar a sua competitividade e liderança, porque quanto mais se investe nos trabalhadores, maior é o retorno que se obtém”.

No comunicado, o grupo espanhol precisa que a gratificação extra no total de 280 milhões de euros, correspondente a um salário mensal, acresce ao prémio anual por objetivos, de um ou dois salários mensais, dependendo do tempo de serviço.