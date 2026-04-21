Mercadona está a contratar para loja que abre em outubro. Dá férias extra, contrato efetivo e prémios

Esta ferramenta grátis avalia o seu currículo em segundos e aumenta a hipótese de conseguir um emprego

A Mercadona, empresa de supermercados, que conta já com 72 lojas em Portugal, anunciou a abertura de uma nova loja e está agora a contratar para preencher todos os postos de trabalho disponíveis: Operador de Supermercado, com jornadas de 40 horas semanais e com um vencimento anual de 15.293€ brutos/anuais, com progressão até aos 20.915 euros brutos/anuais e até 29 dias de férias.

A empresa tem, ainda, em aberto vagas para o posto de Auxiliar de Manutenção, que contará com uma jornada de 40 horas semanais e com um vencimento anual bruto de 15.293€, com progressão até aos 20.915 euros.

Todas estas ofertas de emprego contam com contrato efetivo de trabalho e com um período de formação, sendo remuneradas desde o primeiro dia. Nesta formação todas as despesas estarão a cargo da empresa – alimentação, transporte e alojamento.

Esta nova loja vai abrir em Portimão, a primeira no distrito de Faro, no próximo mês de outubro. A nova superfície vai contar com uma área de vendas de 1.900 m2 e, com as secções Talho, Peixaria, Charcutaria, Pastelaria e Padaria, Frutas e Legumes, Perfumaria, Cuidado do Lar e Animais de Estimação, Garrafeira e Pronto a Comer com self-service e várias opções de pratos preparados para levar ou comer na loja, numa zona exclusiva para o efeito.

O que a Mercadona tem para oferecer aos novos trabalhadores

Além do contrato efetivo de trabalho e de uma progressão salarial, acrescido de subsídio de alimentação, feriados e domingos, a empresa oferece até 29 dias de férias por ano, horários de trabalho conhecidos com um mês de antecedência e o reconhecimento do desempenho através do pagamento do prémio anual, que a partir do primeiro ano civil completo é equivalente a um salário extra e, a partir dos 4 anos de antiguidade, é de dois salários extra.

Semana extra de férias

A mais recente novidade da Mercadona foi a atribuição de uma semana extra de férias aos 115.000 trabalhadores com até 29 dias uteis de férias por ano.

Mercadona em Portugal

A empresa, que abriu a primeira loja em 2019, em Canidelo (Vila Nova de Gaia), conta atualmente com 72 lojas em Portugal e com 7.500 trabalhadores com contrato sem termo desde o primeiro dia.

Ao longo de 2025, a Mercadona realizou um investimento total de 140 milhões de euros em Portugal e atingiu um volume de vendas de 2.092 milhões de euros, mais 18% do que no ano anterior, tendo obtido um lucro líquido de 26 milhões de euros. Através da empresa portuguesa Irmãdona Supermercados, com sede em Vila Nova de Gaia (Porto), contribuiu com 273 milhões de euros em impostos, totalizando desde 2019, 879 milhões de euros.

A empresa continuou, também, a trabalhar de perto com os seus cerca de 1.000 fornecedores nacionais, aos quais comprou 1.500 milhões de euros. Este ano, a empresa tem previsto abrir 12 novas lojas, terminando o ano com 81 lojas, e um investimento de 150 milhões de euros.

Os interessados em trabalhar na nova loja de Portimão, podem candidatar-se aqui