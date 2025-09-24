Facebook Instagram
Lifestyle

Mercadona vai chegar a mais duas cidades portuguesas. Há 200 vagas disponíveis e já pode candidatar-se

O recrutamento da Mercadona já arrancou para as duas novas lojas: São 200 vagas com salário que começa 23% acima do salário mínimo nacional, fora subsídio de alimentação, subsídio de domingos e feriados, prémio anual e outros benefícios
IOL
Hoje às 11:02
Supermercado Mercadona
Supermercado Mercadona
Foto (divulgação)
Placa vitrocerâmica, microondas ou porta do duche: o spray viral da Mercadona limpa e repele futura dedadas

É já um hábito entre os portugueses que vivem no Algarve e entre aqueles que por lá passam férias. A romaria à Mercadona para lá da fronteira é uma tradição com vários anos, mesmo antes de a cadeia espanhola ter entrado no mercado. Mas agora, finalmente, os algarvios vão poder contar com duas lojas em duas cidades.

A gigante espanhola vai abrir, no último trimestre de 2026, dois supermercados no Algarve: um em Portimão (Nova Vila Retail Park) e outro em Faro (Vale da Amoreira). A boa notícia é que as vagas de emprego para estas duas lojas abriram já nesta quarta-feira.

Segundo a empresa, esta chegada ao sul do país marca um passo muito pedido há anos e consolida um plano de expansão iniciado em 2019, que já soma mais de 1.100 milhões de euros investidos em Portugal e conta com uma equipa de 7.000 colaboradores.

200 novos postos de trabalho no Algarve

Para os supermercados de Faro e Portimão, a Mercadona vai contratar 200 pessoas, entre operadores de supermercado e auxiliares de manutenção. Todos terão contrato efetivo desde o primeiro dia e passam por um período de formação em lojas já abertas em Portugal, com todas as despesas pagas pela empresa — alimentação, transporte, estadia e até viagens a casa de 15 em 15 dias.

A cadeia espanhola destaca ainda as condições salariais: desde janeiro de 2025, os colaboradores recebem um salário de entrada de 14.963,90 euros brutos anuais, valor 23% acima do salário mínimo nacional, com progressão até 20.465,10€ em quatro anos. A estes valores juntam-se o subsídio de alimentação, subsídio de domingos e feriados, prémio anual e outros benefícios.

 

MERCADONA RECRUTAMENTO E EMPREGO: CANDIDATURAS À LOJA DE FARO

MERCADONA RECRUTAMENTO E EMPREGO: CANDIDATURAS À LOJA DE PORTIMÃO

“Um marco importante”

Para a Diretora de Relações Institucionais da Mercadona em Portugal,  Inês Santos, a entrada no Algarve representa muito mais do que duas novas lojas: “A chegada à região do Algarve era muito pedida há vários anos e representa um marco importante no nosso caminho de internacionalização. Mais do que a abertura de dois novos supermercados, vai ser a evolução de uma relação de confiança com décadas de existência, que agora se refletirá também na criação de riqueza local e nacional.”

Expansão continua

Atualmente, a Mercadona está presente em 12 dos 18 distritos de Portugal. Só em 2024, a empresa faturou mais 27% face ao ano anterior e contribuiu com 237 milhões de euros em impostos, através da sua subsidiária portuguesa Irmãdona Supermercados.

No imediato, a empresa prepara novas aberturas no norte e em Lisboa: a próxima será já a 9 de outubro em Matosinhos, seguindo-se Loures a 16 de outubro. Para 2025, estão previstos mais 157 milhões de euros de investimento em Portugal.

Com o Algarve finalmente no mapa, as tradicionais viagens a Ayamonte para “dar um salto à Mercadona” podem estar com os dias contados.

 

 

RELACIONADOS
Placa vitrocerâmica, microondas ou porta do duche: o spray viral da Mercadona limpa e repele futura dedadas
Dizem que este ambientador da Mercadona equivale a um de 300 euros que é o mais desejado
Blush e lip gloss iguais aos da Hailey Bieber chegam às prateleiras da Mercadona
Mercadona em Espanha procura pessoas para trabalharem oito dias por mês com 855 euros de salário com subsídios
Mais Vistos
00:04:09
Secret Story
Aos gritos e frente a frente: Lídia e Raquel ‘explodem’ na discussão mais acesa desta edição
tvi
00:01:22
Dois às 10
Pai mergulha bebé de 47 dias em água quente: «Além disso, apresentava marcas de dentes e fraturas»
tvi
00:01:16
O Arquiteto
Amante de Tomé Serpa descobre gravações suas sem consentimento e quase é apanhada
tvi
00:04:04
Secret Story
Aos gritos, Ana repreende Pedro Jorge: «Quando estamos só os dois...»
tvi
Destaques IOL
Receitas
Estre truque garante castanhas assadas iguais às da rua em apenas 25 minutos
Fritar peixe
Sem ovo ou pão ralado: eis o segredo nesta região espanhola para terem o melhor peixe frito
Mercadona
Mercadona vai chegar a mais duas cidades portuguesas. Há 200 vagas disponíveis e já pode candidatar-se
Dicas domésticas
Marcas de dedos na televisão? Este é o método que realmente funciona para eliminar as manchas
Mais Lidas
Sporting
Média de 15 valores vale entrada de João Simões na faculdade
maisfutebol
Casas
Deduções para inquilinos e menos taxas para senhorios: Montenegro anuncia novo pacote para a Habitação
cnn
Historias de amor
Sou uma ‘betinha’ de Cascais e o meu namorado vem de outro mundo: a minha família não aceita
Guerra
Von der Leyen sem rodeios após novo caso no espaço aéreo europeu: "As nossas infraestruturas críticas estão em risco"
cnn
Guerra
Ucrânia mostra o novo drone submarino (um dos maiores de sempre) que ameaça a ponte de Kerch
cnn
China
O mais recente porta-aviões da China tem um sistema novo para o lançamento de caças. Só os EUA têm a mesma tecnologia
cnn