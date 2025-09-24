Mercadona vai chegar a mais duas cidades portuguesas. Há 200 vagas disponíveis e já pode candidatar-se

É já um hábito entre os portugueses que vivem no Algarve e entre aqueles que por lá passam férias. A romaria à Mercadona para lá da fronteira é uma tradição com vários anos, mesmo antes de a cadeia espanhola ter entrado no mercado. Mas agora, finalmente, os algarvios vão poder contar com duas lojas em duas cidades.

A gigante espanhola vai abrir, no último trimestre de 2026, dois supermercados no Algarve: um em Portimão (Nova Vila Retail Park) e outro em Faro (Vale da Amoreira). A boa notícia é que as vagas de emprego para estas duas lojas abriram já nesta quarta-feira.

Segundo a empresa, esta chegada ao sul do país marca um passo muito pedido há anos e consolida um plano de expansão iniciado em 2019, que já soma mais de 1.100 milhões de euros investidos em Portugal e conta com uma equipa de 7.000 colaboradores.

200 novos postos de trabalho no Algarve

Para os supermercados de Faro e Portimão, a Mercadona vai contratar 200 pessoas, entre operadores de supermercado e auxiliares de manutenção. Todos terão contrato efetivo desde o primeiro dia e passam por um período de formação em lojas já abertas em Portugal, com todas as despesas pagas pela empresa — alimentação, transporte, estadia e até viagens a casa de 15 em 15 dias.

A cadeia espanhola destaca ainda as condições salariais: desde janeiro de 2025, os colaboradores recebem um salário de entrada de 14.963,90 euros brutos anuais, valor 23% acima do salário mínimo nacional, com progressão até 20.465,10€ em quatro anos. A estes valores juntam-se o subsídio de alimentação, subsídio de domingos e feriados, prémio anual e outros benefícios.

MERCADONA RECRUTAMENTO E EMPREGO: CANDIDATURAS À LOJA DE FARO

MERCADONA RECRUTAMENTO E EMPREGO: CANDIDATURAS À LOJA DE PORTIMÃO

“Um marco importante”

Para a Diretora de Relações Institucionais da Mercadona em Portugal, Inês Santos, a entrada no Algarve representa muito mais do que duas novas lojas: “A chegada à região do Algarve era muito pedida há vários anos e representa um marco importante no nosso caminho de internacionalização. Mais do que a abertura de dois novos supermercados, vai ser a evolução de uma relação de confiança com décadas de existência, que agora se refletirá também na criação de riqueza local e nacional.”

Expansão continua

Atualmente, a Mercadona está presente em 12 dos 18 distritos de Portugal. Só em 2024, a empresa faturou mais 27% face ao ano anterior e contribuiu com 237 milhões de euros em impostos, através da sua subsidiária portuguesa Irmãdona Supermercados.

No imediato, a empresa prepara novas aberturas no norte e em Lisboa: a próxima será já a 9 de outubro em Matosinhos, seguindo-se Loures a 16 de outubro. Para 2025, estão previstos mais 157 milhões de euros de investimento em Portugal.

Com o Algarve finalmente no mapa, as tradicionais viagens a Ayamonte para “dar um salto à Mercadona” podem estar com os dias contados.