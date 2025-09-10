Facebook Instagram
Blush e lip gloss iguais aos da Hailey Bieber chegam às prateleiras da Mercadona

A Mercadona tem agora versões acessíveis dos famosos blushes e lip gloss da Hailey Bieber, oferecendo produtos quase idênticos aos originais da Rhode Beauty
Hoje às 13:14
Foto: Instagram Hailey Bieber
A Mercadona tem agora à venda versões económicas dos famosos produtos da Rhode Beauty, a marca de Hailey Bieber, mulher de Justin Bieber.

Entre os novos itens estão um blush em stick, que custam apenas 5 euros, e um lip gloss, por 4,50 euros, preços bem abaixo dos produtos originais, que já podem ser encontrados na Sephora nos Estados Unidos. As cores e fórmulas inspiram-se nos bestsellers da marca americana, oferecendo uma opção acessível para recriar looks sofisticados.

Diversas criadoras de conteúdos já testaram estes produtos e o feedback tem sido muito positivo, destacando-se a semelhança impressionante com a marca original. Veja por si mesmo:

 

