Mercadona lança produto que deixa o carro com cheiro a novo

Um novo produto disponível nas lojas Mercadona promete deixar o interior do carro não só limpo e brilhante, mas também a cheirar a novo.

Joana Lopes
Hoje às 09:00
Isto pode substituir o Mercadona, o Lidl e até a Primark

Quem não gosta de ter o carro sempre limpo e com um cheiro agradável? A realidade é que, muitas vezes, esta tarefa é negligenciada e a sujidade acumula-se rapidamente. A Mercadona disponibiliza, no entanto, um produto que promete tornar esta tarefa mais fácil: o spray Limpador Abrilhantador.

Este spray multifunções que custa 2.90 euros destaca-se pela sua fórmula, que não só limpa, como também realça o brilho das superfícies, valorizando o acabamento natural dos materiais. Nos automóveis, é ideal para revitalizar o tabliê, removendo o pó e pequenas marcas, deixando-o com um aspeto quase novo.

Embora não seja indicado para estofos ou superfícies delicadas, é eficaz e seguro quando utilizado corretamente em áreas como o painel frontal. Basta aplicar o produto num pano de microfibra (sem pulverizar diretamente na superfície) e passar suavemente para conseguir um acabamento limpo e brilhante.

