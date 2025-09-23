Placa vitrocerâmica, microondas ou porta do duche: o spray viral da Mercadona limpa e repele futura dedadas

Encontrar o produto certo que remova a gordura dos eletrodomésticos e que ainda evite que as marcas voltem a aparecer é sempre difícil. Muitos sprays de limpeza prometem resultados milagrosos, mas nem sempre correspondem às expectativas.

Recentemente, a criadora de conteúdos @sandramorganiza partilhou no Instagram uma dica que está a gerar curiosidade entre os seguidores: o spray em espuma Limpa Vidros da Mercadona.

No vídeo, Sandra mostra como o produto consegue remover até as dedadas que ficam na porta do micro-ondas, deixando o vidro limpo e sem marcas. A influencer destacou ainda a facilidade de aplicação e o resultado imediato, o que pode torná-lo numa solução prática para quem procura manter a cozinha impecável sem grande esforço.

Este spray da Mercadona, pensado originalmente para limpeza de vidros, está agora a ganhar popularidade também na utilização em eletrodomésticos, graças a recomendações como esta.