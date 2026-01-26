Os 4 produtos Mercadona que temos sempre em casa para tirar qualquer tipo de nódoa

Os almoços e jantares em épocas festivas ou qualquer outra comemoração especial, costumam deixar memórias e também um rasto de nódoas em toalhas, guardanapos e outros têxteis.
Entre vinho tinto, molhos mais elaborados ou até maquilhagem, as manchas tornam-se quase inevitáveis, e eliminá-las pode ser um verdadeiro desafio.
A Mercadona tem uma solução prática e eficaz com quatro produtos incríveis que pode ver na galeria acima. Para resultados eficazes, a Mercadona recomenda um método simples:
- Encher um recipiente grande com 4 litros de água morna (máx. 40 ºC) e adicionar o ativador tira-nódoas adequado ao tipo de tecido (branco ou de cor). Deixar as peças de molho, mexendo ocasionalmente.
- Lavar na máquina de lavar, escolhendo o programa indicado conforme o têxtil e respeitando sempre as instruções da etiqueta.
- Estender ao ar livre, de preferência ao sol, se o tecido permitir.
- Além de remover manchas, os ativadores ajudam a realçar o branco e a intensidade das cores.
Como eliminar nódoas específicas
- Vinho, molhos, chocolate ou fruta: tratar o mais rapidamente possível. Pulverizar o Tira Nódoas diretamente sobre a mancha, deixar atuar durante cerca de 5 minutos, esfregar ligeiramente e lavar na máquina.
- Manchas de gordura: aplicar o Tira Gorduras diretamente na nódoa, esfregar e lavar de imediato à mão ou na máquina.