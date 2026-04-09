Mercadona segue imparável e abre hoje nova loja em cidade portuguesa

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A Mercadona abre nesta quinta-feira mais uma loja em Portugal, sendo já a 71.ª no nosso país. Sempre que há uma abertura da cadeia de hipermercados espanhola os portugueses não ficam indiferentes e, desta vez, são os residentes em Viseu que vão poder beneficiar de um segundo espaço.

Esta nova superfície (localizada na Estrada Nacional 229, nº 614) permitiu criar 75 postos de trabalho. Estes empregos, segundo comunicado emitido pela empresa, são “estáveis e de qualidade, com contrato sem termo desde o primeiro dia em que ingressaram na empresa”. (avalie aqui a qualidade do seu CV)

O novo supermercado conta com uma área de vendas de cerca de 1.900 m2 e, com as secções Talho, Peixaria, Charcutaria, Pastelaria e Padaria, Frutas e Legumes, Perfumaria, Cuidado do Lar e Animais de Estimação, Garrafeira e Pronto a Comer com self-service e várias opções de pratos preparados para levar ou comer na loja, numa zona exclusiva para o efeito.

Este supermercado dispõe de 169 lugares de estacionamento, incluindo dois destinados ao carregamento de veículos elétricos, indo ao encontro do compromisso da empresa para com a mobilidade elétrica. Além disso, e para maior comodidade, os “Chefes” podem encontrar também uma zona de estacionamento para trotinetes e bicicletas.

Para assinalar a abertura desta nova loja. que contou com um investimento para a construção de 10 milhões de euros, estiveram presentes o Presidente da Câmara Municipal de Viseu, João Azevedo, e o Presidente da Junta de Freguesia de Viseu, Nuno Bico, que realizaram uma visita institucional às instalações deste novo espaço.

“Com mais oferta, teremos mais pessoas a procurar Viseu para viver, sendo necessário garantir mais habitação, mais serviços públicos e melhor emprego. Estamos hoje a planear e a desenhar o futuro com esse objetivo. A iniciativa privada é fundamental para Viseu, uma vez que dependemos muito dela”, disse João Azevedo.

“Depois de termos aberto a primeira loja, no distrito de Viseu, em 2022, é um orgulho, passado quatro anos, podermos reforçar a nossa presença numa região que nos recebeu tão bem. Agradecemos a confiança dos viseenses e reforçamos o compromisso de continuar a dar um serviço de excelência e produtos de qualidade”, afirmou ainda a diretora de Relações Externas Zona Centro-Norte da Mercadona, Carla Cunha.

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