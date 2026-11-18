O parque natalício Perlim volta a Santa Maria da Feira a 28 de novembro, dispondo de um milhão de euros para dinamizar dois mercados, uma pista de gelo, circo e 18 espetáculos diários, um deles com 400 drones.

Quando abre o Perlim 2026 e até quando pode ser visitado?

Funcionando em 21 dias alternados e com programas diferenciados até 30 dezembro, a iniciativa organizada pela empresa municipal Feira Viva e pela referida autarquia do distrito de Aveiro e Área Metropolitana do Porto tem entrada paga nos recintos principais, mas é antecipada por atividades gratuitas na noite de 27 de novembro, entre as quais a parada de chegada do Pai Natal.

“Nos outros dias, a parada vai realizar-se sempre dentro da Quinta do Castelo, com todas as personagens de Perlim, num total de 60 figurantes e bailarinos”, revela à Lusa o administrador-executivo da Feira Viva, Paulo Sérgio Pais.

Que atrações e espetáculos vão encontrar as famílias no Perlim?

Disposta por 7,75 hectares, a 18.ª edição do referido parque natalício abrange 18 áreas temáticas em que a organização conta receber este ano um total de 100.000 visitantes, entre os quais cerca de 30.000 turistas espanhóis.

Para todo esse público, a organização criou cenários específicos como: o Castelo da Fada Piri, no próprio Castelo da Feira; a Casa do Pai Natal na Lapónia, na encosta do mesmo monumento nacional; a floresta de Arborismo e Slide, entre as árvores da Quinta do Castelo; a Rampa de Boias, noutra zona do mesmo parque; e os palcos de seis espetáculos diferentes, repetidos em 17 sessões por dia.

Quais são as novidades do Perlim em 2026?

Entre as novidades de 2026 inclui-se o Laboratório de Merlim, que transforma as grutas artificiais da Quinta do Castelo numa instalação imersiva sobre o fabrico de poções mágicas, e também o espetáculo de ‘videomapping’ “Sonho de Perlim”, a projetar com acompanhamento pirotécnico nas muralhas do Castelo da Feira em todos os dias de funcionamento do parque.

Que mercados de Natal vão estar disponíveis em Santa Maria da Feira?

Quantos aos mercados abertos à população em geral, serão dois, começando pelo de estética mais natalícia, no chamado Rossio, com entrada livre e “este ano a funcionar seis dias por semana”, fechando apenas à quinta-feira para descanso dos seus 40 operadores de restauração e comércio diversificado. Estará disponível em horário distinto consoante a data seja ou não de realização de Perlim, encerrando, no máximo, às 20:30.

O outro espaço do género será o Mercado Municipal, que, desenhado pelo arquiteto Fernando Távora, terá nesta quadra horário alargado, mantendo a sua oferta comercial habitual, mas acolhendo animação extra, selecionada pela Câmara entre propostas de associações e artistas locais.

Como vai funcionar o espetáculo dos 400 drones e quais são as novidades nos bilhetes?

O espetáculo com os drones é igualmente de entrada livre, mas, no que se refere às propostas que implicam compra de bilhete, os preços de 2026 uniformizaram-se devido à subida do tarifário nos dias úteis. “Antes, as entradas eram mais caras ao sábado e domingo, mas agora os preços são sempre os mesmos, qualquer que seja o dia da semana, porque não se justifica essa diferenciação, sobretudo na semana depois do Natal”, explica Paulo Sérgio Pais.

“Também deixa de haver pulseira livre-trânsito e passa a existir um passe com identificação pessoal, em papel ou formato digital”, acrescenta o coordenador de Perlim, antecipando a medida como “um teste para a Viagem Medieval” a realizar-se em julho e agosto, já que o objetivo é “evitar a despesa” associada ao fabrico das braceletes têxteis.

Que outras atividades fazem parte da programação de Natal?

A programação da Feira para o Natal alarga-se ainda a projetos decoração pública criada pela comunidade escolar, menus especiais em cafés e restaurantes aderentes, exposições e oficinas temáticas no Museu Convento dos Loios, e uma conferência com o professor Carlos Neto, apontado como “um dos maiores especialistas mundiais na importância da brincadeira e do jogo” para o desenvolvimento infantil.

“Perlim é muito mais do que uma proposta de entretenimento natalício. Queremos que seja também um espaço de experiências, conhecimento e reflexão, capaz de abordar temas relevantes e de contribuir para o desenvolvimento das famílias e da comunidade”, realça Paulo Sérgio Pais.

O presidente da Câmara Municipal, Amadeu Albergaria, diz que é por isso que a iniciativa tenta levar propostas de animação a mais áreas. “Ao longo dos anos, Perlim cresceu e afirmou-se como um dos grandes eventos natalícios do país; agora, queremos ir mais longe, envolvendo o centro histórico e diferentes espaços da cidade numa programação que valoriza também o nosso património e a nossa identidade”, conclui.

Perlim 2026: guia prático

Localização: Quinta do Castelo, Santa Maria da Feira

Data de abertura: 28 de novembro de 2026

Último dia: 30 de dezembro de 2026

Dias de funcionamento: 21 dias alternados

Entrada: Paga nos recintos principais

Atividades gratuitas: Inauguração das iluminações e animação na noite de 27 de novembro; espetáculo com 400 drones; Mercado de Natal do Rossio

Atrações: Pista de gelo, rampa de boias, arborismo, slide, circo, comboio, mini roda gigante, oficinas de marionetas e espetáculos

Novidades: Laboratório de Merlim e espetáculo de videomapping «Sonho de Perlim»

Bilhetes: 12 euros para maiores de 12 anos e oito euros para crianças dos 3 aos 11 anos

Descontos: Estudantes, maiores de 65 anos e famílias

Outras condições: Preços iguais em todos os dias da semana, com condições especiais para grupos e pessoas com incapacidade

Acesso: Por sessões horárias de entrada

Mercado de Natal do Rossio: Entrada livre, aberto seis dias por semana, com encerramento à quinta-feira

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