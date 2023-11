Este mercado de Natal português é ‘magia’ em estado puro. E tem um comboio verdadeiro

Há uma árvore de Natal imponente e iluminada, claro, e uma casa de Pai Natal, como é evidente. Não há vila nem mercado nesta época que possa dispensar ambos. Mas, em Leiria, o Natal está cada vez mais mágico e a edição de 2023 que tem lugar no centro histórico da cidade traz um sem fim de coisas incríveis para fazer e admirar.

Vale mesmo a pena, para os que não residem na cidade, fazer uma escapadinha para passar um dia ou um fim-de-semana a aproveitar tudo o que o Leiria Natal deste ano traz.

Há um Mercadinho Doce, que se estende em redor da árvore disposto em várias barraquinhas. Os mais novos vão deixar-se encantar pela Casa do Pai Natal, que este ano tem mais atividades além do tradicional pedido de presentes e onde poderão brincar em casas de tamanho reduzido.

O Leiria Natal de 2023 vai continuar ainda com o Recreio dos Duendes com animação para todas as idades, pista de gelo, rampa, carrossel tradicional, comboio verdadeiro sobre carris, o Jardim Solidário, o Mercado Solidário, tasquinhas, teatro, música, dança, concertos, e muito mais, numa programação que se estende até ao final do ano.

Neste evento, pode ainda visitar-se a exposição de construções com peças LEGO®, que estará patente no Mercado de Sant’Ana, com entrada livre.