Superou Viena e Paris: um dos melhores mercados de Natal da Europa fica em Portugal

Um feito notável que coloca Portugal nos destinos de Natal mais procurados pelos viajantes europeus
IOL
Ontem às 14:09
Quase ninguém o faz, mas é essencial: lave assim a árvore de Natal antes de a montar

Lisboa acaba de conquistar um lugar entre os cinco melhores mercados de Natal da Europa, numa vitória que surpreendeu até os destinos mais tradicionais. O Wonderland Lisboa subiu ao pódio do ranking Best Christmas Markets in Europe, da prestigiada plataforma European Best Destinations, deixando para trás gigantes como Viena, Colónia, Dresden e Paris.

É a primeira vez que o mercado português entra nesta competição e logo vai direto ao top 5. Um feito notável que coloca a capital portuguesa no mapa dos destinos de Natal mais procurados pelos viajantes europeus.

O segredo do sucesso português

Enquanto outras cidades apostam no frio e na neve, Lisboa joga com outras cartas: sol, temperaturas amenas e uma atmosfera que mistura tradição com inovação. Não é por acaso que o mesmo site já tinha distinguido o Wonderland como o melhor mercado de Natal com sol da Europa.

A fórmula funciona: instalações criativas espalhadas pela cidade, atividades para toda a família, e aquele clima lisboeta que permite passear ao ar livre sem três camadas de roupa. Os números falam por si — só na última edição, mais de 1 milhão de pessoas visitaram o evento.

Lisboa brilha na época mais festiva

Este reconhecimento internacional chega no ano em que o Wonderland Lisboa celebra a sua 10ª edição, consolidando-se como um dos eventos festivos obrigatórios da temporada. Para quem procura viver o espírito natalício de forma diferente, a capital portuguesa oferece agora uma alternativa comprovada aos mercados tradicionais do norte da Europa.

A distinção reflete também a crescente popularidade de Lisboa como destino de inverno, aproveitando o clima privilegiado para criar experiências que combinam o melhor da tradição natalícia com o lifestyle descontraído da cidade. Uma receita que, pelos vistos, conquista cada vez mais europeus à procura de celebrar o Natal de forma diferente — e com sol.

Horários:

Dias úteis até 12 dezembro

Segunda a quinta – 16 às 22h

Sexta – 16h às 23h

 

Dias úteis a partir 15 dezembro

 

Segunda a quinta – 15 às 22h

Sexta – 15h às 24h

 

Domingo – 10h às 22h

 

Sábado e véspera feriado (30nov e 7dez) – 10h às 23h

 

Datas especiais

 

Segunda Feriado 1 e 8 dezembro – 10h às 22h

Quarta 24 e 31 dezembro – 10h-16h

Quinta 25 dezembro e 1 janeiro – 16h-22h

 

