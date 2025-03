Mercúrio retrógrado voltou a recuar para Peixes. Saiba o impacto que vai ter em cada signo

Desde 15 de março, Mercúrio retrógrado em Carneiro tem-nos levado a reconsiderar as decisões tomadas no que toca à comunicação, tecnologia e processos de tomada de decisão. Agora que o planeta mensageiro voltou a recuar para Peixes no dia 29 de março, é tempo de abrandar e refletir sobre as camadas emocionais mais profundas do nosso estilo de comunicação e do nosso processo de pensamento, como explica um artigo da revista People com previsões da astróloga Valerie Mesa.

Mercúrio em Peixes tem uma vibração completamente diferente — afasta-nos dos factos concretos e leva-nos ao domínio da intuição, da imaginação e da espiritualidade.Neste signo, o planeta mensageiro opera através do coração, pedindo-nos que enfrentemos as verdades emocionais que temos evitado ou reprimido, explica a especialista.

As palavras podem parecer mais fluidas, enquanto a lógica dá lugar à criatividade e à intuição. Esta é uma fase sonhadora, mística e, por vezes, enevoada — um cenário perfeito para revisitar questões pendentes do passado.

Com Mercúrio retrógrado de volta a este signo, estamos a revisitar assuntos que ficaram por dizer ou por resolver. Seja um amigo do passado a entrar em contacto, um projeto esquecido a reaparecer ou uma questão não resolvida a exigir um desfecho, Mercúrio retrógrado em Peixes pede-nos para olhar mais a fundo, enfrentar o que ficou por concluir e, talvez, deixar para trás algumas ilusões.

Na galeria acima, veja o que este trânsito significa para o seu signo do zodíaco, de acordo com o artigo de Valerie Mesa.