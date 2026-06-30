Saiba o que Mercúrio retrógrado em Caranguejo reserva ao seu signo

Mercúrio retrógrado está de volta, e desta vez o trânsito ocorre em Caranguejo, signo associado às emoções, à família e às memórias. Segundo a astróloga Valerie Mesa, citada pela revista People, e o site especializado Astrology.com, este ciclo costuma trazer revisões, atrasos e reavaliações, sobretudo ao nível da comunicação e das decisões já tomadas.

O fenómeno decorre entre 29 de junho e 23 de julho e tende a despertar uma vontade de olhar para trás, revisitando situações e memórias do passado.

Eis o que este ciclo poderá trazer para cada signo do zodíaco.

Carneiro: regressam assuntos familiares ou questões domésticas por resolver.

Touro: atenção a mal-entendidos e falhas de comunicação no dia a dia.

Gémeos: revisão de decisões financeiras ou despesas que exigem ajuste.

Caranguejo: período mais introspectivo, com foco em questões pessoais e emocionais.

Leão: tendência para recolhimento e reflexão sobre memórias antigas.

Virgem: revisão de relações de amizade ou dinâmicas de grupo.

Balança: impacto no trabalho, com decisões profissionais a pedirem revisão.

Escorpião: reavaliação de planos de viagem, estudos ou crenças pessoais.

Sagitário: atenção a questões financeiras partilhadas ou contratos.

Capricórnio: temas antigos podem regressar em relações pessoais.

Aquário: ajustes na rotina, trabalho ou hábitos de saúde.

Peixes: retoma de projetos criativos ou questões emocionais pendentes.

Independentemente do signo, este é um período que convida a abrandar antes de tomar decisões importantes, sobretudo nas áreas da comunicação e das relações pessoais. Confirmar acordos por escrito, evitar conflitos por impulso e dar espaço à reflexão podem ser boas formas de atravessar esta fase sem sobressaltos