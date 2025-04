Junte amigos e família no jardim, na praia ou na garagem: esta mesa é mesmo leve, dobra-se e fácil de levar

Este artigo pode conter links afiliados*

Quando há visitas ou se planeia um almoço mais composto, o ideal é ter uma mesa que se monte rapidamente e que ocupe pouco espaço quando não está a uso. Este modelo abre-se em segundos, não exige montagem e inclui um sistema de segurança para evitar que feche sozinha.

Com 180 cm de comprimento, acomoda até seis pessoas de forma confortável. E apesar das dimensões generosas, pesa apenas 12 kg e dobra-se ao meio, ficando com o formato de uma mala com pega. Cabe facilmente no carro ou no armário da lavandaria.

Para dentro e para fora de casa

Funciona tanto em interiores como no exterior: churrascos no jardim, jantares improvisados na garagem, almoços de família ou festas de anos. Quem já a comprou confirma a versatilidade. “Ideal como mesa supletiva em reuniões. É robusta e, nas vezes que a usei até agora, correu tudo bem.” Há quem a use mesmo como mesa principal quando há mais convidados em casa.

Fácil de guardar, ainda mais fácil de usar

Uma das vantagens mais elogiadas é a praticidade. “Monta-se num instante e é leve. Muito prática.” Outro utilizador conta que a comprou para as festas de Natal, mas acabou por levá-la para o atelier: “Uso-a como mesa de trabalho. É fácil de mover conforme a luz ou o tipo de tarefa. Já lixei peças de madeira em cima dela e continua impecável. Aguenta bem.”

Resistente e discreta

A estrutura em aço e o tampo em resina conferem-lhe boa estabilidade e resistência até 150 kg. A superfície é lisa e fácil de limpar com um pano seco. Quando está fechada, ocupa pouco espaço e guarda-se discretamente.

Serve como mesa de apoio, mas também pode ser protagonista. E o melhor é que acompanha onde for preciso — da praia ao jardim, da garagem ao sótão.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.