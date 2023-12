Visite o Douro à distância: entre no metaverso e tenha uma experiência na região dos vinhos

A Sandeman colocou o Douro no mapa do mundo virtual através de uma visita imersiva à Quinta do Seixo, tornando-se na primeira marca de vinhos em Portugal a estar presente no metaverso. A experiência está disponível nas Caves Sandeman e permitirá, no futuro, que qualquer pessoa em qualquer parte visite a mais antiga Região Demarcada e Regulamentada do mundo.

“São vários os marcos históricos e disruptivos que constroem o percurso de sucesso da Sandeman. Uma marca global, contemporânea e inovadora, desde sempre se destacou pelo seu caráter pioneiro”, afirma George Sandeman, membro da 7ª geração da família fundadora, acrescentando que “esta experiência marca mais um capítulo desta história e enriquece-a com a presença numa área em plena ascensão, que permitirá toda uma nova abordagem ao enoturismo”.

Embora a experiência esteja, neste momento, a ser vivenciada em exclusivo nas Caves Sandeman, o objetivo é que, numa próxima fase, seja possível visitar o Douro e a Quinta do Seixo a partir de qualquer parte do mundo, sendo apenas necessário uns óculos de realidade virtual para chegar a consumidores remotos e impactar um target mais jovem e familiarizado com este tipo de tecnologia.

A visita virtual à Quinta do Seixo no metaverso, atualmente em fase de teste, está disponível de segunda a sexta, entre as 12h30 e as 14h00, nas Caves Sandeman. Neste momento, a experiência está preparada para um máximo de quatro pessoas poderem interagir, ao mesmo tempo, entre si ao longo da visita.

