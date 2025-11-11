Facebook Instagram
Dicas

Depressão Cláudia quase a chegar a Portugal: vem aí chuva intensa e rajadas de vento fortes

Avisos meteorológicos em todo o país devido à Depressão Claudia

Agência Lusa
Há 1h e 34min
Chuva e mau tempo Foto: Erik Witsoe, Unsplash
Chuva e mau tempo Foto: Erik Witsoe, Unsplash
Loja de roupa em 2.ª mão espanhola vai estar em Lisboa com tudo a 9 euros (e ainda pode ganhar uns ténis de marca)

Portugal continental e o arquipélago da Madeira vão estar sob avisos meteorológicos já a partir de hoje e pelo menos até ao fim do dia de quinta-feira, devido à depressão Claudia que vai trazer chuva, vento e agitação marítima.

Os distritos de Viana do Castelo e Braga vão estar já a partir das 15:00 e até às 21:00 de hoje sob aviso amarelo por causa da chuva e depois entre as 06:00 de quarta-feira e as 00:00 de sexta-feira, indica o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O aviso amarelo vai estender-se aos restantes distritos, também devido à chuva, entre as 06:00 de quarta-feira e as 00:00 de sexta-feira.

O IPMA emitiu igualmente aviso amarelo para os distritos do Porto, Guarda, Faro, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra e Braga na quinta-feira devido à previsão de vento forte com rajadas até 80 quilómetros por hora (km/h), em especial no litoral, sendo de 90 km/h nas serras.

A agitação marítima tem já a amarelo toda a costa continental e até às 15:00 de quarta-feira face à forte ondulação, prevendo-se ondas com 04 a 4,5 metros.

Faro, Setúbal, Lisboa e Beja voltam a estar sob aviso amarelo devido à agitação marítima entre as 03:00 de quinta-feira e as 00:00 de sexta-feira.

A depressão Claudia afeta também a Madeira.

A costa sul e as terras montanhosas da ilha da Madeira vão estar sob aviso laranja por causa da chuva por vezes forte, persistente e com possibilidade de trovoadas entre as 03:00 e as 09:00 de quarta-feira, passando depois a amarelo até quinta-feira.

A costa norte da ilha da Madeira e o Porto Santo já estão a partir das 18:00 de hoje e até quinta-feira a amarelo por causa da chuva forte.

O arquipélago da Madeira vai estar também sob aviso amarelo devido ao vento forte com rajadas até 75 km/h, podendo atingir os 95 km/h nas regiões montanhosas entre quarta e sexta-feira.

O IPMA emitiu também aviso amarelo para a costa norte, Porto Santo e costa sul da Madeira por causa da agitação marítima na quinta e sexta-feira.

Portugal continental e o arquipélago da Madeira vão ser afetados a partir de hoje por vento, chuva e agitação marítima devido à depressão Claudia, que se deverá começar a fazer sentir no Minho no final de hoje e depois estender-se a todos os distritos do continente.

Segundo o IPMA, “os maiores acumulados de precipitação deverão registar-se no litoral Norte e Centro e nas regiões montanhosas, podendo até domingo” superar “em alguns locais os 150 mm”.

“O pico de intensidade do vento prevê-se que seja atingido na quinta-feira”, com rajadas que “poderão atingir valores da ordem de 90 km/h no litoral e da ordem de 120 km/h nas terras altas”.

O IPMA adianta que a depressão Claudia terá “impacto significativo” na Madeira entre a madrugada de quarta-feira e o final da manhã de quinta-feira, sendo expectável a “ocorrência de precipitação persistente e por vezes forte” neste período, acompanhado de trovoada, sobretudo na costa sul e regiões montanhosas da ilha da Madeira.

De acordo com o Instituto, a depressão Claudia, com expressão em altitude, deverá inserir-se “numa vasta região depressionária complexa sobre o Atlântico Norte e que se prevê ficar quase estacionária até ao fim de semana”.

RELACIONADOS
Loja de roupa em 2.ª mão espanhola vai estar em Lisboa com tudo a 9 euros (e ainda pode ganhar uns ténis de marca)
Há uma aldeia portuguesa tão mágica no Natal que é sempre falada na imprensa lá fora. E muitos portugueses não a conhecem
Menina de 13 anos conheceu rapaz no Instagram e marcou encontro em Oeiras. Era um adulto e acabou por violá-la
Do sonho ao pesadelo: 50 turistas viveram momentos de terror quando catamarã afundou na República Dominicana [vídeo]
Mesa de consoada: o serviço de Natal do Aldi faz corar a Vista Alegre e a SPAL
Porque é que os fatos têm botões nas mangas que não têm qualquer utilidade?
Mais Vistos
00:01:03
Dois às 10
Bruno Savate esclarece situação com Cristina Ferreira: «Posso dizer aquilo que eu quero»
tvi
00:01:59
Secret Story
Leandro faz confissão insólita que já está viral: e envolve uma campa!
tvi
00:01:59
Secret Story
«Ele manda vir com ela com uma confiança...»: Leandro não desiste do casal Pedro e Marisa
tvi
00:43:05
Dois às 10
André Ventura diz ser o «candidato que quer pôr o país na ordem» - Veja a conversa completa
tvi
Destaques IOL
Aldi
Mesa de consoada: o serviço de Natal do Aldi faz corar a Vista Alegre e a SPAL
Dicas
Porque é que os fatos têm botões nas mangas que não têm qualquer utilidade?
Barbeiros
Por que todas as barbearias têm um poste com três cores na porta?
Aldeia Natal
Há uma aldeia portuguesa tão mágica no Natal que é sempre falada na imprensa lá fora. E muitos portugueses não a conhecem
Mais Lidas
Dois às 10
Cristina Ferreira para Bruno Savate: «Ainda tu andavas a brincar, já eu era apresentadora»
tvi
Apoios
"Para quem conta cêntimos é como perder o euromilhões": multiplicam-se casos de pessoas que "do nada" ficaram sem apoio à renda
cnn
Liliana Filipa
Traições de Liliana Filipa vêm a público pela voz de outro ex-concorrente, após escândalo com Daniel Gregório
Creme
114 anos depois, o creme da lata azul continua a ser bom? A opinião de uma farmacêutica
versa
Benfica
«Vou rebentar contigo»: relatório do árbitro regista insultos e ameaças de Mário Branco
maisfutebol
Informações secretas
"Os serviços secretos dos Estados-membros sabem muito". União Europeia vai ter nova unidade de informações secretas
cnn