Depressão Cláudia quase a chegar a Portugal: vem aí chuva intensa e rajadas de vento fortes

Portugal continental e o arquipélago da Madeira vão estar sob avisos meteorológicos já a partir de hoje e pelo menos até ao fim do dia de quinta-feira, devido à depressão Claudia que vai trazer chuva, vento e agitação marítima.

Os distritos de Viana do Castelo e Braga vão estar já a partir das 15:00 e até às 21:00 de hoje sob aviso amarelo por causa da chuva e depois entre as 06:00 de quarta-feira e as 00:00 de sexta-feira, indica o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O aviso amarelo vai estender-se aos restantes distritos, também devido à chuva, entre as 06:00 de quarta-feira e as 00:00 de sexta-feira.

O IPMA emitiu igualmente aviso amarelo para os distritos do Porto, Guarda, Faro, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra e Braga na quinta-feira devido à previsão de vento forte com rajadas até 80 quilómetros por hora (km/h), em especial no litoral, sendo de 90 km/h nas serras.

A agitação marítima tem já a amarelo toda a costa continental e até às 15:00 de quarta-feira face à forte ondulação, prevendo-se ondas com 04 a 4,5 metros.

Faro, Setúbal, Lisboa e Beja voltam a estar sob aviso amarelo devido à agitação marítima entre as 03:00 de quinta-feira e as 00:00 de sexta-feira.

A depressão Claudia afeta também a Madeira.

A costa sul e as terras montanhosas da ilha da Madeira vão estar sob aviso laranja por causa da chuva por vezes forte, persistente e com possibilidade de trovoadas entre as 03:00 e as 09:00 de quarta-feira, passando depois a amarelo até quinta-feira.

A costa norte da ilha da Madeira e o Porto Santo já estão a partir das 18:00 de hoje e até quinta-feira a amarelo por causa da chuva forte.

O arquipélago da Madeira vai estar também sob aviso amarelo devido ao vento forte com rajadas até 75 km/h, podendo atingir os 95 km/h nas regiões montanhosas entre quarta e sexta-feira.

O IPMA emitiu também aviso amarelo para a costa norte, Porto Santo e costa sul da Madeira por causa da agitação marítima na quinta e sexta-feira.

Portugal continental e o arquipélago da Madeira vão ser afetados a partir de hoje por vento, chuva e agitação marítima devido à depressão Claudia, que se deverá começar a fazer sentir no Minho no final de hoje e depois estender-se a todos os distritos do continente.

Segundo o IPMA, “os maiores acumulados de precipitação deverão registar-se no litoral Norte e Centro e nas regiões montanhosas, podendo até domingo” superar “em alguns locais os 150 mm”.

“O pico de intensidade do vento prevê-se que seja atingido na quinta-feira”, com rajadas que “poderão atingir valores da ordem de 90 km/h no litoral e da ordem de 120 km/h nas terras altas”.

O IPMA adianta que a depressão Claudia terá “impacto significativo” na Madeira entre a madrugada de quarta-feira e o final da manhã de quinta-feira, sendo expectável a “ocorrência de precipitação persistente e por vezes forte” neste período, acompanhado de trovoada, sobretudo na costa sul e regiões montanhosas da ilha da Madeira.

De acordo com o Instituto, a depressão Claudia, com expressão em altitude, deverá inserir-se “numa vasta região depressionária complexa sobre o Atlântico Norte e que se prevê ficar quase estacionária até ao fim de semana”.