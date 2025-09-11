Facebook Instagram
Dicas

O verão ainda não acabou: as temperaturas vão aumentar até aos 35ºC

Portugal continental vai registar nos próximos dias um aumento das temperaturas máximas, que deverão atingir entre 30 e 35 graus em várias regiões, no fim de semana, anunciou hoje o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA)

Agência Lusa
Hoje às 14:59
Mulher com calor
Mulher com calor

Fotografia: Freepik

“Parece saído de um filme”: este restaurante português tem nota máxima dos clientes

Em comunicado, o IPMA refere que, até quinta-feira, o tempo será condicionado por uma corrente de oeste, associada a ondulações frontais de fraca atividade, que trarão precipitação, sobretudo na quarta-feira e em especial nas regiões Norte e Centro.

Na quinta-feira este cenário ficará restrito ao Minho e Douro Litoral, acrescenta a nota.

A partir da tarde de sexta-feira, e até dia 16, “a intensificação da crista anticiclónica deverá proporcionar céu pouco nublado ou limpo, ainda que com neblinas e nevoeiros matinais no litoral a norte do Cabo Raso, situação que poderá persistir no Minho durante alguns dias.

As temperaturas máximas, que se mantêm abaixo da média para a época, vão subir ligeiramente na quinta-feira, com exceção do Minho, Douro Litoral e da faixa costeira a norte do Cabo da Roca.

O IPMA refere ainda que está prevista uma nova subida, mais significativa e generalizada, no domingo.

Segundo as previsões, nos dias 14 e 15 os termómetros deverão oscilar entre os 30 e 35 graus no Sul, no vale do Tejo e em alguns pontos do interior Norte e Centro, “valores acima do normal para esta altura do ano.

No restante território, as máximas deverão manter-se abaixo dos 30 graus.

RELACIONADOS
“Parece saído de um filme”: este restaurante português tem nota máxima dos clientes
Estão todos a usar este spray da Mercadona para desembaraçar o cabelo na praia (e cheira super bem)
Cristina Ferreira descobriu "a praia mais incrível do Algarve"
Água azul-turquesa e canoas transparentes: esta praia faz lembrar as Caraíbas mas fica perto de Lisboa
Águas cristalinas e paisagens de sonho: esta praia fluvial está entre as mais encantadoras de Portugal
Mais Vistos
00:08:54
Big Brother
Afonso Leitão quer dar segunda oportunidade a Jéssica Vieira? Eis a resposta do concorrente
tvi
00:02:50
Big Brother
«Ainda sentes alguma coisa por mim?»: Jéssica Vieira faz a pergunta mais esperada a Afonso Leitão
tvi
00:03:23
Big Brother
«Estás-te a apaixonar novamente por mim?»: Jéssica Vieira surpreende Afonso Leitão com pergunta inesperada
tvi
00:06:46
Big Brother
Imperdível: Discurso do Big Brother emociona finalistas
tvi
Destaques IOL
João Félix
Sala de cinema, 11 casas de banho, campo de futebol privado. Entre na mansão de luxo onde vivia João Félix
Paulo Futre jr
QI do filho mais velho de Paulo Futre está entre os mais altos do mundo
Tragédia
Estes pais guardaram uma madeixa de cabelo do filho que morreu 30 horas após nascer. Vídeo está a comover o mundo
Metreologia
O verão ainda não acabou: as temperaturas vão aumentar até aos 35ºC
Mais Lidas
Alexandra Lencastre
Todos a conhecem por Alexandra Lencastre, mas o seu nome verdadeiro poderá ser uma surpresa para os fãs
Elevador da Glória
Marido morreu em vez da mulher no fatídico acidente do Elevador da Glória. E ela só soube dias depois
Unhas
Gel ou gelinho? Já só queremos fazer as unhas de Charlene do Mónaco
versa
Famosos
Katia Aveiro fala sobre polémica relacionada com viúva de Diogo Jota: "Não acreditei até ver"
selfie
Benfica
OFICIAL: Federico Coletta é reforço do Benfica
maisfutebol
Big Brother
Choque na Televisão: Cara por trás de famoso reality show morre momentos após dar à luz
tvi