Aos 19 anos, filha de Pedro Lima surge nas redes sociais e não passa despercebida: «Linda de morrer»

Mia Lima, filha de Pedro Lima e de Anna Westerlund, está a chamar à atenção nas redes sociais. A jovem, de 19 anos, tem sido a protagonista de várias publicações da mãe, onde posa com peças e criações da marca da modelo e ceramista.

Cada nova partilha tem merecido uma onda de elogios por parte dos seguidores, que destacam não só a beleza de Mia, como também a naturalidade com que se mostra em frente às câmaras.

Entre os muitos comentários deixados nas publicações no Instagram, multiplicam-se mensagens como "Deusa", "Que perfeita" e "Linda de morrer", refletindo a admiração dos fãs.

Recorde-se que Mia é uma dos cinco filhos de Pedro Lima. O ator foi ainda pai de João Francisco, fruto da anterior relação com Patrícia Piloto, e de Ema, Max e Clara, do casamento com Anna Westerlund.

Pedro Lima morreu a 20 de junho de 2020, aos 49 anos, tendo sido encontrado na Praia do Abano, em Cascais. A notícia abalou profundamente o país e o meio artístico português. Desde então, Anna Westerlund e os filhos têm mantido viva a memória do ator, partilhando, ocasionalmente, momentos do dia a dia e da vida em família.