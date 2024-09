Saiba por que deve sempre colocar uma colher quando aquece líquidos no micro-ondas

Nos micro-ondas mais recentes, é comum ver-se um autocolante com dois ícones: um copo de líquido com uma colher e outro com uma cruz, indicando que se deve e que é seguro usar uma colher no aquecimento dos líquidos. Embora os metais no micro-ondas possam causar faíscas, colocar uma colher dentro do recipiente pode, em certos casos, prevenir explosões Mas atenção, isto é válido apenas para os micro-ondas compatíveis, evitando-se assim os acidentes provocados pelo sobreaquecimento, conforme explica o site La Vanguardia.



O que é o sobreaquecimento?

O sobreaquecimento ocorre quando a água ultrapassa o ponto de ebulição sem formar bolhas de vapor. Embora pareça não estar a ferver, a água encontra-se num estado instável. Segundo a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA), basta uma pequena perturbação ou movimento para que a energia acumulada seja libertada de forma súbita, provocando uma "explosão" de vapor e água fervente. Este fenómeno pode ocorrer dentro do micro-ondas ou, pior, no momento em que retiramos o recipiente, resultando em queimaduras La Vanguardia cita a especialista em química, Deborah García, a qual explica que, "ao contrário da panela, onde o calor é transferido por convecção e vemos as bolhas a subir, o micro-ondas aquece por radiação, direcionando as moléculas da água num só sentido. Assim, se estiverem reunidas as condições, o líquido pode atingir os 100 °C sem começar a ferver". Este fenómeno é mais comum em recipientes lisos e novos, como chávenas de cerâmica ou copos de vidro, que não permitem facilmente a formação de bolhas de vapor.

Quando é que a colher pode ajudar?

Colocar uma colher de aço inoxidável no copo, ao aquecer os líquidos, ajuda a prevenir o sobreaquecimento, criando um ponto de nucleação que facilita a formação de bolhas de vapor. Isto permite que a água ferva de forma controlada, reduzindo o risco de explosões. No entanto, certifique-se de que a colher é de aço inoxidável e não tem decorações metálicas.

Se preferir, pode adicionar sólidos como açúcar ou café instantâneo antes de aquecer os líquidos. Elementos como pauzinhos de madeira ou palitos também servem para o mesmo fim, ajudando a evitar o sobreaquecimento.

Quando é que não deve usar a colher?

Em micro-ondas mais antigos, ou que não sejam compatíveis com metais, não deve usar uma colher. Além disso, recipientes com detalhes metálicos ou líquidos com propriedades específicas podem representar riscos ao serem aquecidos com objetos de metal.

Antes de aquecer líquidos no micro-ondas, verifique sempre, na etiqueta, se o modelo permite o uso de uma colher de metal. Para maior segurança, adicione pequenos sólidos ao líquido e tenha especial cuidado ao utilizar recipientes novos e lisos.