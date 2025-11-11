Este é o microfone que os criadores de conteúdo andam a usar. Testei e percebi porquê

Este artigo pode conter links afiliados*

Quem trabalha com vídeo sabe bem que o áudio é tão importante quanto a imagem. Podemos ter a melhor câmara do mundo, mas se o som falha, o resultado final fica comprometido. Foi por isso que, quando vi uma criadora de conteúdo no TikTok a usar o microfone wireless YEJIATA K31 PRO, fiquei curiosa. Para um produto de 30€, a qualidade do áudio parecia surpreendentemente boa. Decidi experimentar.

Quando a encomenda chegou, fiquei surpreendida com a apresentação. O design é elegante e minimalista, disponível na cor bege ou preta. O pack inclui dois microfones wireless - um com entrada Type-C para Android e outro com Lightning para iPhone. A caixa onde os microfones ficam guardados funciona também como estojo de carregamento, com autonomia de até 40 horas. Além disso, vem com dois protetores de vento para usar em exteriores e clips magnéticos de lapela que prendem facilmente na roupa. A transmissão funciona até 25 metros em 2.4 GHz, o que dá bastante liberdade para gravar em movimento.

A utilização é simples. Basta ligar o adaptador ao telemóvel e esperar que o indicador luminoso acenda - é sinal de que o microfone está ativo e pronto a usar. Do lado oposto, há um botão de redução de ruído que pode ser ativado ou desativado com um toque.

Adquira aqui por 30,49€

O microfone foi testado primeiro sem o protetor de vento e depois com ele, e a diferença é notória: o som fica muito mais limpo e profissional, especialmente em ambientes exteriores, com carros ou vento. Para quem grava entrevistas, vlogs ou reels para redes sociais, este detalhe faz toda a diferença.

Depois de alguns dias a usá-lo, posso dizer com confiança que este microfone superou as minhas expectativas. A qualidade do áudio é excelente, a bateria dura realmente o dia todo, e a facilidade de uso torna-o perfeito tanto para principiantes como para quem já tem experiência. Se procuram uma solução prática e acessível para melhorar a qualidade dos vossos vídeos sem gastar uma fortuna em equipamento profissional, este é definitivamente um produto a considerar.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.