Há 8 hábitos simples que podem fazer de qualquer pessoa um milionário

A estabilidade financeira é um objetivo de toda a gente, mas há também quem vá mais longe e sonhe com os milhões na conta bancária. Ser milionário pode parecer uma utopia, mas é alcançável. E a prova disso é que há cerca de 58 milhões de milionários no mundo, cerca de 1,5% da população, de acordo com dados do Relatório de Riqueza Global 2024 da UBS.

John Rampton é um empresário e investidor que, garante, já foi milionário várias vezes na vida. Num artigo publicado no site Inc., John explica alguns dos passos que acredita que o ajudaram a alcançar o milhão de dólares na sua conta bancária e a mantê-lo.

Ainda assim, o empresário deixa o alerta: ser milionário não é algo que acontece do dia para a noite. Implica trabalho e dedicação, mas é alcançável. E estes oito hábitos ajudam a conseguir chegar ao milhão.

1. Viva abaixo das suas possibilidades

Quando se começa a ganhar dinheiro, é normal queres gastá-lo. No entanto, como pergunta John Rampton, será realmente necessário comprar um carro topo de gama ou ter uma grande mansão?

O que refere o empresário é que grande parte das pessoas mais ricas do mundo percebem a importância de viver abaixo das suas possibilidades, dando o exemplo de Warren Buffett que ainda vive na mesma casa que comprou em 1958 que comprou por 32 mil dólares.

Por isso, mesmo que esteja a fazer bom dinheiro, evite mudar o seu estilo de vida. Até pode comprar uma ou outra coisa mais dispendiosa, mas faça disso a exceção e não a regra.

2. Não pague o preço total de nada

Aproveite cupões, esteja atento a promoções e compare sempre os preços entre várias lojas.

John Rampton garante que as pessoas mais ricas nunca pagam o preço total de nenhum item, fazendo compras no eBay e noutros sites semelhantes. Ainda assim, procuram apenas adquirir produtos de qualidade.

3. Corte despesas desnecessárias

Existem várias pequenas despesas que temos todos os meses que se calhar não precisamos de ter: o que pagamos por uma transferência bancária ou os custos da conta, o tipo de pacote de televisão que temos ou até as subscrições que fazemos.

A recomendação é simples: experimente fazer um orçamento mensal e apontar todas as despesas para perceber onde estão os seus gastos e onde consegue cortar.

4. Alugue ou venda o que não usa

Se tem um armário cheio de roupa que já não usa, uma gaveta com gadgets ainda bons, ou um automóvel que já raramente sai, experimente vender estes itens online. se tiver um quarto ou escritório a mais, pode também alugar.

5. Deixe o dinheiro e o cartão em casa

Sair de casa sem dinheiro – quer seja físico ou no cartão – é uma boa forma de evitar a tentação de fazer compras desnecessárias.

O que pode fazer é fazer uma lista do que precisa de comprar e levar apenas o dinheiro suficiente para essas compras.

6. Não gaste dinheiro em esquemas para ficar rico depressa

Poucas pessoas conseguem a proeza de ficarem ricas depressa. Por isso, não gaste o seu dinheiro em esquemas ou até na lotaria. A probabilidade de conseguir vencer é quase nula.

Invista o seu dinheiro em novas oportunidades de negócio.

7. Seja mais sustentável

Fazer escolhas mais sustentáveis não é apenas bom para o ambiente, é também bom para a carteira. Experimente ligar menos vezes o aquecimento no inverno e o ar condicionado no verão. Vá de transportes públicos para o trabalho. Quando os seus aparelhos se estragarem, na hora de os substituir, procure os que têm mais eficiência energética.

Pequenas mudanças podem fazer toda a diferença nas poupanças do final do mês.

8. Tenha um segundo emprego

De acordo com John Rampton, ter dois empregos tem duas grandes vantagens: por um lado o rendimento extra. Por outro, ao estar mais ocupado, vai ter menos tempo para gastar dinheiro.