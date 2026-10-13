"Temos crianças a serem filmadas. Isto é crime": vídeo viral mostra tensão entre populares e GNR em aldeia portuguesa

Um vídeo que mostra habitantes de Covas do Barroso a serem abordados pela GNR durante um bloqueio aos trabalhos da futura mina de lítio está a gerar reações nas redes sociais. A população diz ter esgotado as alternativas e promete continuar a resistir ao projeto da Savannah Resources.

«Nós estamos aqui de cara destapada. Nós assumimos aquilo que é nosso.» É uma das frases que se ouvem num vídeo partilhado nas redes sociais, que mostra habitantes de Covas do Barroso, no concelho de Boticas, a confrontarem a presença da GNR enquanto tentam impedir a continuação dos trabalhos associados à futura mina de lítio.

Nas imagens, os populares assumem que estão a bloquear os trabalhos e dizem estar dispostos a continuar a fazê-lo. Perante a informação de que terão de ser identificados, respondem que estão no local precisamente para assumir a sua posição.

«É a única forma que temos, não temos outra forma de resistir», afirma um dos habitantes, que justifica o protesto com aquilo que considera ser uma ameaça ao território e ao modo de vida da comunidade.

«Nós sentimo-nos invadidos, estamos a ser invadidos», ouve-se ainda no vídeo, no qual os moradores contestam também a presença de segurança privada na aldeia e dizem sentir que perderam parte da sua liberdade.

«Nós, neste momento, estamos com 10 segurança na aldeia. Quer dizer, nós perdemos toda a nossa liberdade. Neste momento, temos crianças a andar com ovelhas, temos crianças a andar com ovelhas que ainda são menores de idade e temos as segurança a filmar, isto é crime», refere um dos locais.

E acrescenta: «Chega-se a um ponto que o povo tem que fazer justiça e não há justiça mais justa que a justiça do povo. Não agredindo ninguém, não fazendo mal a ninguém, tentando só defender aquilo que é de nós todos e que nos pertence por direito.»

A mensagem é de resistência a um projeto que divide a comunidade e que tem motivado sucessivas ações de protesto, contestação administrativa e iniciativas judiciais ao longo dos últimos anos.

GNR identificou 27 pessoas durante o bloqueio

A tensão retratada no vídeo tem um contexto concreto. Na sexta-feira, 9 de outubro, habitantes e membros da associação Unidos em Defesa de Covas do Barroso bloquearam os trabalhos da Savannah Resources numa área abrangida por uma servidão administrativa, com o objetivo de impedir a continuação das intervenções no terreno.

Segundo a informação divulgada pela agência Lusa e reproduzida pelo Observador, a GNR identificou 27 pessoas que participavam no bloqueio. A empresa decidiu interromper os trabalhos naquele local durante o dia, invocando razões de precaução e coordenação com as autoridades, embora tenha mantido a atividade noutras frentes.

A ação foi anunciada pela associação Unidos em Defesa de Covas do Barroso, que justificou a iniciativa com a necessidade de intensificar a contestação ao projeto, perante aquilo que considera ser a falta de resposta às reivindicações dos habitantes.

«Já esgotámos todas as formas de luta», afirmou Paula Chaves, deputada municipal em Chaves eleita por uma lista independente, ao pedir ao Presidente da República, António José Seguro, que ouça os opositores à mina.

O chefe de Estado mostrou abertura para conhecer os argumentos da comunidade, admitindo encontrar uma forma de receber os ativistas ou deslocar-se à região.

«Não temos outra forma de resistir»: a revolta dos habitantes

No vídeo, os moradores defendem que tentaram agir dentro da legalidade e apresentam o bloqueio como uma forma de proteger aquilo que consideram ser um património coletivo.

Um dos participantes afirma que a população se juntou para impedir o avanço dos trabalhos, acrescentando que a intenção não é agredir ninguém, mas defender o território e os direitos da comunidade.

A mensagem divulgada pela associação nas redes sociais é igualmente contundente. «Esta luta chegou a um ponto sem retorno», escrevem os opositores, que acusam o Estado de não ouvir a população e prometem continuar a contestar o projeto.

Na mesma publicação, os habitantes afirmam que não aceitam suportar os impactos ambientais e sociais de uma exploração mineira cujos benefícios económicos, argumentam, poderão ser sobretudo privados.

O movimento apela ainda à partilha das imagens e à mobilização de apoios, procurando dar maior visibilidade nacional à contestação.

O vídeo foi também associado a uma onda de reações nas redes sociais, tendo sido partilhado, segundo a informação divulgada nas plataformas, pelo ator José Raposo. A dimensão exata das interações e o alcance da publicação deverão ser confirmados junto das publicações originais antes de serem quantificados.

O que está em causa na mina de lítio do Barroso?

O projeto de exploração de lítio do Barroso é promovido pela empresa britânica Savannah Resources e prevê uma mina a céu aberto em Covas do Barroso, no concelho de Boticas, distrito de Vila Real.

A iniciativa tem sido contestada por habitantes, organizações ambientais e representantes dos baldios, que receiam os efeitos da exploração sobre os recursos hídricos, a biodiversidade, os terrenos comunitários, a atividade agrícola e o modo de vida local.

A região integra um território reconhecido pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), desde 2018, como Sistema Importante do Património Agrícola Mundial, devido às suas práticas agrícolas tradicionais e à relação entre a comunidade e a paisagem.

A Agência Portuguesa do Ambiente emitiu, em 2023, uma Declaração de Impacte Ambiental favorável condicionada ao projeto. Esta decisão não significa que todas as etapas necessárias à construção e exploração estejam automaticamente concluídas.

A Savannah pretende iniciar a construção em 2027 e alcançar a primeira produção de lítio em 2028.

Servidões administrativas e contestação nos tribunais

Uma das principais fontes de conflito está no acesso aos terrenos necessários para os trabalhos preparatórios da mina. Em maio de 2026, o Ministério do Ambiente autorizou uma segunda servidão administrativa, que permite à empresa aceder a terrenos privados e baldios para realizar trabalhos de sondagem e geotecnia. A medida abrange terrenos em Covas do Barroso e Romaínho.

A comunidade local dos baldios avançou com uma providência cautelar para tentar suspender essa autorização, invocando potenciais impactos sobre os terrenos comunitários, os recursos hídricos, a biodiversidade e os direitos dos habitantes.

Os trabalhos chegaram a ser suspensos na sequência da iniciativa judicial, mas a empresa anunciou a retoma em junho, depois de o Governo ter emitido uma resolução fundamentada que invocou o interesse público do projeto. A contestação prosseguiu e culminou, a 9 de outubro, no bloqueio popular que levou à identificação de 27 participantes pela GNR.

Para os opositores, a questão vai muito além da exploração de um recurso mineral: está em causa a possibilidade de a comunidade continuar a gerir os seus terrenos e a preservar o modo de vida que caracteriza a região.

Enquanto a empresa se prepara para avançar com o projeto, os habitantes prometem manter a resistência. A disputa em Covas do Barroso continua, assim, a colocar frente a frente os objetivos nacionais de valorização do lítio e as preocupações locais sobre o futuro do território.